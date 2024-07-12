潮行GBA：鐵路通鹽田 踏浪歎海鮮

明報記者 陳子凌

說到海灘，香港有深水灣、淺水灣等，而深圳最有名當數大小梅沙，獲譽「東方夏威夷」。過去從羅湖、福田等市區前往大小梅沙，只有一條馬路，後來雖開通「惠深沿海高速」，但每逢周末節日，交通仍擁擠。隨着8號線二期通車，去大小梅沙又快又方便，從蓮塘口岸出發只要半小時便到總站小梅沙，從羅湖口岸出發也不用1小時。

大梅沙站

大梅沙海濱公園擁有長達1800米的沙灘，公園由太陽廣場、月亮廣場、月光花園、陽光走廊及願望塔等組成，沙灘設有水上電單車、沙灘排球等水上活動，更衣室、淋浴間等設備齊全，另會不時舉行音樂會等。公園對面有住宿及食肆，加上公園免費開放，因此吸引不少市民前來度周末。一些旺季假日如五一、十一黃金周，海灘甚至會「人滿為患」。

小梅沙站

小梅沙水質清澈，環境比大梅沙優雅，但不像大梅沙免費開放，臨海的小梅沙度假村屬於收費景區。

新冠疫情期間，小梅沙度假村關閉改建，今年五一開始試業，不過開放範圍目前只限小梅沙海濱公園內的沙灘及疊翠湖郊野公園，海濱公園旁的深圳美高梅酒店亦已開張。需注意，現時度假村仍在施工，周圍沙塵滾滾，是否值得付50元（人民幣，下同）入場，見仁見智。度假村包括海洋世界等其他項目，到明年才全部竣工開放。

鹽田墟站

鹽田墟站B出口步行10分鐘左右便是鹽田海鮮食街。如同屯門三聖或西貢，遊客可先去食街附近的海鮮檔挑選心儀海鮮，再拿到食肆烹煮，亦可直接到食肆點菜。從食街眺望，能看到鹽田港貨櫃碼頭。

食街旁的鹽田海濱棧道是條全長19.5公里的海濱綠道，貫穿中英街古塔公園、沙頭角、鹽田港、大小梅沙公園，整條棧道沿海而建，既可散步觀景，亦可來場單車之旅，棧道沿途亦設洗手間及飲水機。若往中英街方向走，還可抵燈塔圖書館。顧名思義，其外型酷似燈塔，是深圳少有可邊看海景邊閱讀的圖書館。