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港聞

港聞二

新指揮船子艇遇風浪反肚 兩消防頸痛送院

【明報專訊】消防新指揮船「子艇」，昨午於啟德郵輪碼頭對開海面操練時遇風浪「反肚」，兩消防員墮海，獲救時清醒，被送返西灣河水警基地，再由救護車送院治理。涉事子艇由消防船拖走檢查。海事處已接獲報告，正調查及跟進事件。

警方及消防昨午3時許接報，指啟德郵輪碼頭對開一艘子艇翻轉，兩名消防員墮海。多艘消防船及水警輪趕至，其間消防出動水上電單車展開救援。兩名墮海消防員其後由水警救起，兩人均清醒，送往西灣河水警基地，救護員為他們戴上頸箍，再轉救護車送院治理。現場所見，涉事子艇翻轉，紅色船底朝天，由消防快艇拖至西灣河水警基地對開海面，其後再拖往中環方向。新指揮船及參與拯救消防船亦曾靠停在北角滅火輪碼頭。

消防處回覆查詢稱，新指揮船上配備的子艇操練期間遇上風浪翻船，兩名消防員墮海，一人報稱頸及胸口痛，另一人則頸痛及右臂受傷，獲救後送往東區醫院治理。

5月抵港 駐機場救援碼頭

翻查資料，消防處今年5月10日在facebook發布經剪輯的21秒片段，船身紅白色的新指揮船，寫有「CB1」及「RESCUE救援」字眼，船尾除放置小艇外，亦有兩架水上電單車，新指揮船與扣有鋼索兩艘拖船成一直線航行，貼文指「消防處新指揮船剛運送抵港，並在不久將來派駐機場海上救援碼頭，肩負機場周邊水域海上滅火及救援工作」。

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