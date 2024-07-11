屠龍案 被告否認試槍睇水稱聽不到槍聲

李家田自辯稱曾遭警方水刑對待，他昨續稱第二次上庭應訊時投訴警方，回羈留室後有警員查詢投訴內容。李後來收到警方回信，指其案件已進入司法程序，為免影響司法公正將暫停調查，待結案後處理。

指隊員無承認黃振強為隊長

代表次被告張銘裕的辯方大狀姚本成盤問下，李承認，對黃振強約他到西貢行山一事奇怪，但不想得罪黃故沒多問原因。李憶述張銘裕行山途中曾兩度指示他走遠，他兩次均走了約5分鐘的路程。同案認罪被告彭軍壕早前供稱行山時曾行遠「睇水」，姚問李是否同樣去把風、是否聽到「砰砰砰砰砰」5聲槍響或爆炸聲？李一概否認，亦不同意自己因明知黃交託任務給他們試槍及炸彈，才沒過問他們在做什麼。

李家田提及，從無屠龍小隊隊員稱呼或承認黃振強為隊長，亦無人授權黃作代表會見傳媒、眾籌或與吳智鴻交涉，故他不認為黃是隊長。2019年11月18日，黃在Telegram「滅龍群組」稱「有新plan講」，李當時不在群組內，亦不清楚新舊計劃意指什麼。

姚續稱，黃在12月6日、即計劃實行前兩日私信吳稱「我都想拎支眼鏡仔（槍）」、「唔好畀我teammate知」；同日有人在群組問「其實我哋會做邊個plan？」姚詢問李是否代表隊內無共識？李同意，並稱無收到風聲指當日會用槍、事後會走佬。

後來有人在群組稱「剩係引班狗嚟就走得」，李同意這是屠龍小隊「勇武起嚟」的一貫做法。法官問「你好似將自己同屠龍小隊分得好清楚？」李解釋指自己在現場不會參與破壞。李另同意姚所指，隊員在遊行前一晚到「安全屋」住，或到倉庫取裝備，只是屠龍小隊慣常做法，不等同會用槍及炸彈。姚提及在計劃當日的下午5時許，張曾在群組問「係咪咩都唔使帶，油站等？」審訊今續。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23 】

（反修例風暴）