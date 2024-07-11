曾阻私了 文員踢咬耳漢罪脫 另一被告雨傘扑頭施襲暴動罪成

法官昨頒下判辭稱 ，控方共傳召3名證人，包括陳真、時任太古城商場保安員及一名刑偵警員，除陳真外，法庭接納另兩人為誠實證人。法官稱，即使陳真隱瞞當日他為何攜刀出街，以及他用利器及牙襲擊他人是非常嚴重及兇殘，但有一段時間他沒再攻擊別人，在場者卻挑釁襲擊，明顯屬報復，故當時暴動已發生。

事後留現場提供資料

官信無鼓勵襲擊意圖

被告高縫（61歲）辯稱襲擊陳真是為阻止傷人，法官認同陳暴力非比尋常，有客觀證據可支持目擊者會用合理武力制止陳。當陳撲向一名穿藍衫男子，高縫聲稱想陳放手才用腳踢其背，後改用摺疊雙腳方式束縛陳。法官考慮高縫未必能短時間內判斷如何制止陳、踢背並非攻擊要害且力度不大，加上接納高縫曾嘗試推開其他「私了」陳的人，認為控方無法證明他有意圖惡意襲擊陳。

法官稱，高縫事後一直留在現場主動接受媒體訪問，在鏡頭前向警方提供個人資料，更在陳真傷人案中任控方證人。按常理若有意鼓勵襲擊，不可能作出以上舉動，裁定高縫暴動及有意圖而傷人罪不成立。

另一被告爭議非片段中人

官認出相似紋身樣貌

另一被告鍾志宏（36歲），辯方爭議他並非片段中的施襲者，法官比對片中男子與警方拍攝鍾的照片，認為兩人紋身、五官及臉型非常相似，裁定鍾是片中施襲者，並指當時陳真遍體鱗傷，因在場者挑釁下失控，鍾使用伸縮傘不斷大力打向陳真頭部，其武力程度不合理。鍾用雨傘打陳的行為是直接參與暴動，並加入包圍陳的群眾，激化及鼓勵他人施襲，故裁定兩罪成立。

【案件編號：DCCC 329/22】

明報記者

（反修例風暴）