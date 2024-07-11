英外交部新次官 為香港監察贊助人

北京及港府多次形容香港監察是反華組織，該組織稱曾收到香港警方國安處函件指涉違國安法。學者及政界對衛倩婷上任意見不一，行會成員湯家驊質疑她有明顯政治立場，辭去香港監察銜頭較好；保安局前局長黎棟國則形容政治人物過去在野表現未必等於日後表現，認為要再觀望。

料負責亞洲事務 港政界有憂立場有稱觀望

連任國會議員的衛倩婷在野多數時間負責外交事務，歷任影子外交國務大臣、負責歐美的影子國務大臣，2021年底起任影子亞太事務國務大臣。她2017年起擔任香港監察贊助人，多次出席該組織活動，在國會也曾多次就香港人權議題或壹傳媒黎智英案提出質詢，包括詢問保守黨政府會否制裁中國政府或香港官員。今年3月她與跨黨派議員訪華，事後她向英國傳媒說，向中方官員提出包括香港在內的多項中國人權議題。

湯家驊說，雖然政務次官未必可做高層決策，但或令中方認為其意見不中肯，影響中英雙方改善關係的意願。黎棟國則舉例澳洲對華政策也改變，英工黨對華政策仍有待觀望，尤其政治立場會否改變無法估計。

卜約翰：難評對華善惡 劉兆佳：看上層路線

倫敦亞非學院中國研究所長曾銳生說，雖未正式公布，預計衛倩婷幾乎肯定處理外交部的亞洲事務。他說，若北京拒絕接觸日常負責對華政策的英方官員，英國即使釋出善意也無用。港大社科學院榮休教授卜約翰認為，北京未必認為任命是友善舉動或引起猜疑，但仍待觀察工黨對華政策，不能因此論斷對華友善與否。

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，工黨執政後可能經貿上嘗試改善對華關係，若外交大臣走務實路線，不排除下面官員會跟隨調整，「（衛倩婷）退出香港監察都不出奇」。