辭職AO跌四成 葉劉：仍高企 續超2020前水平 工會稱難言高峰過否

政府近日公布，2023/24年度共9304名公務員離職，當中辭職的有3054人，按該年度之初約17.4萬公務員計算，辭職率約1.8%。與2022/23年度相比，辭職人數減少21%，辭職率下跌0.4個百分點，是6年來首次回落。

離職公務員6年首回落

AO及EO辭職人數同樣回落，惟仍明顯高於2020年前的水平（見表）。按公務員事務局最新數字，2023/24年度共33名AO離職，佔編制4.4%，當中22人為辭職，較2022/23年度的36人回落；辭職AO中有6人屬首長級，較前一年度的15人大減六成。

對AO辭職人數大減，葉劉淑儀估計打算辭職的人大多已離職，舉例公營機構、賽馬會、保監局等高層職位「已填得七七八八，無那麼多位」。葉太認為辭職人數回落是良好現象，但數字仍高企，估計因管治範式改變，公務員要比以往主動積極，部分人難以適應，料需時調整心態。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席梁子穎表示，不少公務員之前因宣誓要求、移民等辭職，故數字開始回落。他強調要審視長期趨勢，期望即使辭職者減，政府仍要着力改善公務員薪酬和福利。

梁籌庭：倘私人市場改善 未必續跌

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，難言辭職高峰是否已過，上年度辭職人數減少主要因經濟不景，「大家睇定些再跳出去」，若私人市場環境改善，辭職數字未必繼續回落。他認為，因政治等原因辭職的公務員已離開，但在政府工作的壓力仍龐大、備受輿論針對，辭職人數仍很多。