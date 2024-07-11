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港聞二

孫玉菡：無考慮改變外勞中位工資規定

【明報專訊】政府去年9月推出補充勞工優化計劃，包括放寬准許申請輸入26個「非技術或低技術」工種兩年。批發及零售界立法會議員邵家輝昨關注會否檢討輸入勞工的工資須不低於中位工資的規定，勞福局長孫玉菡強調，中位工資規定屬重要措施，以防輸入勞工成為廉價勞工，損害本地工人就業機會，故政府現階段無考慮改變。

邵家輝昨在立法會提出口頭質詢，他舉例提到新加坡的建築、製造和服務業等外勞不設最低工資，本港若不盡快解除外勞的中位工資規定，輸入更多人力提升競爭力，本港優勢會愈來愈低。他亦關注會否計劃將零售及飲食業納入「行業輸入勞工計劃」。

邵家輝指星外勞無最低工資

孫：港有自身特點難對比

孫玉菡回應稱，政府在輸入外勞事宜上需平衡和謹慎處理，確保本地工人優先就業，更需考慮社會穩定和勞工想法等，又說香港有自身特點，難與新加坡對比，經當局小心考量後，無意改變中位工資規定。

孫玉菡表示，勞工處不斷完善補充勞工優化計劃的個案處理流程，包括推出常見職位申請表、安排職員專責篩選僱主遞交的申請表，加快完成初步甄別等，而推行相關措施後，今年4至6月零售業及餐飲服務業獲批輸入勞工人數分別為1035名及5917名，高於同期申請輸入勞工人數。

他說如僱主採用常見職位申請表並提供所有所需資料及文件，申請一般可短時間通過初步甄別，僱主可隨即展開4星期本地招聘，政府認為現階段無迫切需要為零售業及餐飲服務業推出行業輸入勞工計劃。

相關字詞﹕孫玉菡 邵家輝 補充勞工優化計劃 輸入外勞

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