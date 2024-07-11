疑電表箱短路 劏房起火一危

涉事唐樓一梯四伙，5樓一劏房單位起火，事後嚴重熏黑損毀，單位內至少3間房，門外放有一輛滑板車及疑似電動單車。昨凌晨2時許，上址冒出大量濃煙，多名住客報警。消防處稱昨凌晨2時19分接報，約4分鐘到場，消防曾破門進入單位，於劏房單位救出一名男子，另在劏房外走廊發現一男兩女，疑吸入濃煙不適送院。火場面積約4米乘10米，現場未發現易燃物。警方表示，非華裔男住戶半清醒送往博愛醫院治理，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院，而54歲姓許女住戶則懷疑因吸入濃煙不適，清醒送往博愛醫院治理，經救治後情况危殆。火警中約50人疏散至安全位置暫避。

梯間泊電動單車 住客憂火警屢投訴

有住客稱，起火劏房有多名非華裔住客，時常有多部電動單車停放在梯間及樓下充電，因擔心有火警風險，曾多次向業主投訴。

居起火劏房單位對面的男住客表示，當時被濃煙嗆醒，房內充斥濃煙，發現已有消防及警察在樓下。他曾向樓下呼救，正考慮應否逃生時有警員稱消防正上樓救援，於是留在單位等候，他離開時見對面起火劏房「燒到爛晒」。

單位業主陳先生稱，多個房間的木門被煙熏壞，無法關妥，預料要花多天訂門維修。