操普通話婦疑跟蹤幼童 粉嶺兩幼園通告籲警惕

基督教香港信義會祥華幼稚園周二（9日）向家長發出通告，內容稱「有家長分享是日中午放學時段，發現一名操流利普通話女士形迹可疑，在粉嶺中心對開的公園徘徊」，通告指該婦「一直盯着及跟隨其中一位K1孩童」，幸有家長及時發現及喝止，隨後該婦與遠處的另一名男子離開。通知續稱，家長擔心區內出現誘拐集團，校方呼籲父母接送學童時要加倍小心看顧，切勿放任子女自行走動。校方回覆本報查詢稱，通告由學校發出，沒有補充。

據了解，有家長曾在幼稚園附近一遊樂場見一名內地女子望向學童，又認為她與他人打眼色，遂通知校方，校方因而發出通告，過程中沒有報案，不排除將軍澳早前發生綁架案致家長產生憂慮。

家長稱「要放電」不減赴公園

區內另一間恩光幼稚園的家長賀女士表示，該校亦有發相關通告提醒家長，早兩天家長群組內傳聞有女子在粉嶺中心向幼童搭訕，若家長沒留意，會佯稱「屋企人喺嗰邊叫你」，嘗試帶走學童，但自己沒遇過。她說，始終在社區生活，聽聞事件後感害怕，但不會減少帶4歲兒子到邨內遊玩，「小朋友都需要放電」，會確保小童不離開視線範圍。另有母親帶同4歲兒子在空地遊玩，她稱會幫忙留意其他幼童，相信鄰里互助可協助避免類似事件。