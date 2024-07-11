接種科興漢死因料今裁 家屬：衛署從未披露事故報告

家屬代表曾智雅昨日陳辭稱，根據解剖報告，事主被驗出有高水平的免疫球蛋白E，顯示他曾出現過敏反應，不排除疫苗是致敏原因；死因有懷疑及有不確定因素，不認同事主屬「死於自然」。曾智雅又指，衛生署從未向家屬一方披露有關事主的疫苗事故評估報告細節。

私醫方：未見事主過敏

私家診所醫生的代表簡錦輝表示，明白今次情况屬突發事件，家屬一時之間難以接受，不過將事主的死直接歸咎於接種疫苗屬主觀推測，而根據多名專家證人證供，事主生前有嚴重心血管病變，才是致死直接原因。

簡續指，事主生前並無藥物過敏史，在急症室的臨牀觀察及解剖報告亦未發現其皮膚及身體內部有過敏反應迹象，包括風癩及氣管狹窄等。簡強調，無足夠證據證明其死亡與疫苗接種有直接因果關係，直接死因應為心室顫動，病理學上死因應為心臟血管病變。

衛生署代表則指個案屬巧合，事主的死與疫苗的因果關係不一致，並認同法醫對事主動脈粥樣硬化阻塞的死因裁定，其高水平的免疫球蛋白E可與很多其他原因有關，包括曾進食海鮮、被昆蟲叮咬，免疫球蛋白E僅為一個過敏反應的綜合指數，不能反映事主過敏與疫苗有直接關係，事件純屬不幸。

事主曾慶城（終年63歲）2021年8月6日接種第二劑科興疫苗，當時並無不適，翌晨胸痛及呼吸困難，送院搶救不治，解剖報告提及他動脈粥樣硬化阻塞。案件今續。

【案件編號：CCDI 680/21】

（死因研訊）