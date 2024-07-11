的士業調查：六成乘客滿意服務 待客以禮最低分

投訴升「料涉乘客增」

是次調查於今年4至5月訪問1200名的士乘客，結果顯示的士整體服務平均分為58.8，即「質素一般（40-59分）」，7.6%受訪者認為整體服務較差或極差。13項服務的平均分為3.42（5分滿分），最低分為「待客以禮」，比去年微升約0.1分，最高分為「熟知目的地及交通狀况」（見表）。

的士整體服務評分於新冠疫情前的2019年底同一調查中為65.4，屬「質素良好」，被問為何分數未能重返當年水平，黃惠虹指相信是因現時點對點交通選擇較當年多，加上現時「用電話就查到有冇兜路」，市民對駕駛狀况掌握度提高，要求亦隨之上升。

黃卓邦說，調查中僅7.6%認為的士服務差，反映業內僅少數害群之馬，又稱調查中59.5%市民同意安裝閉路電視系統，業界亦認為有助監察服務，促政府在政策上配合。