的士業調查：六成乘客滿意服務 待客以禮最低分

【明報專訊】的士業議會公布新一份的士服務質素問卷調查結果，今年第二季整體服務質素平均分為58.8，較去年同期微升0.4，57.2%受訪者滿意或非常滿意服務，按年升2.2個百分點。不過，交通諮詢委員會轄下交通投訴組今年首季的士服務投訴宗數則較去年升約13.9%。的士業議會主席黃卓邦稱，相信投訴上升與乘客增加有關，故投訴「預期之內」按比例上升，又強調評分雖升，業界會繼續改善。負責調查的恆大供應鏈及資訊管理學系副教授黃惠虹補充，相信投訴增加與愈來愈多乘客掌握投訴權利及渠道有關。
投訴升「料涉乘客增」
是次調查於今年4至5月訪問1200名的士乘客，結果顯示的士整體服務平均分為58.8，即「質素一般（40-59分）」，7.6%受訪者認為整體服務較差或極差。13項服務的平均分為3.42（5分滿分），最低分為「待客以禮」，比去年微升約0.1分，最高分為「熟知目的地及交通狀况」（見表）。
的士整體服務評分於新冠疫情前的2019年底同一調查中為65.4，屬「質素良好」，被問為何分數未能重返當年水平，黃惠虹指相信是因現時點對點交通選擇較當年多，加上現時「用電話就查到有冇兜路」，市民對駕駛狀况掌握度提高，要求亦隨之上升。
黃卓邦說，調查中僅7.6%認為的士服務差，反映業內僅少數害群之馬，又稱調查中59.5%市民同意安裝閉路電視系統，業界亦認為有助監察服務，促政府在政策上配合。