明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

方力申倡泳會「可升可降」制 王敏超：可長期安排優異泳手個人參賽

【明報專訊】游泳港隊前代表方力申開辦的泳會有學生因泳會級別低，無法參加錦標賽。方力申昨在港台節目表示，現有制度下，泳會要取得錦標賽參賽資格十分困難，質疑有部分得分很少甚至「無分」的屬會仍能保留參賽資格，建議建立合理的「可升可降」機制。中國香港游泳總會會長王敏超稱如對運動員有幫助，任何建議都會考慮，總會持開放態度，又稱個別優異泳手以個人身分參賽「可以是長期安排」。

泳總前日稱初步同意容許個別成績優異泳手以個人身分參加錦標賽。方力申昨說，他無正式收到泳總通知，但已聯絡受影響學生的家長，對方認為事件發展正面，但兒子希望能代表所屬泳會出賽。他稱對有關新安排有很多疑問，包括個人名義出賽是否個別安排等，希望盡快與泳總會面商討。

「唔畀參賽兩三年，走晒啦」

方力申又說，現時泳總屬會「三級制」下，升級十分困難，競賽屬會升為觀察屬會，要等上一級有泳會退會，再經周年大會同意才能升級，即使達標後亦可能要花兩三年才能升級，「今時今日家長點可能唔畀小朋友參賽兩至三年，都走晒啦」，認為制度有很多改善空間。

方續指，競賽屬會有多項限制，包括無周年大會投票權及無法向康文署租用泳線等。他又強調小朋友與教練的關係十分重要，因為每個教練的方式都不同，小朋友有好表現不一定因為天分，難以肯定小朋友轉會後會有進步。

王敏超在同一節目表示，總會有逾百個不同級別的泳會，目前泳池資源有限，政府場地亦因人手不足，未能動用。

王：設門檻因資源有限

王指有一些較低層次泳會「搞幾年又唔搞」，故設下門檻，泳會數年後有成績才可升級。至於容許個別成績優異泳手以個人身分參賽，他說可以是長期安排。

相關字詞﹕王敏超 泳總 方力申

上 / 下一篇新聞

非華籍回鄉證必需文件 入境處通知書萬宗申請
非華籍回鄉證必需文件 入境處通知書萬宗申請
刪殖民字眼草案通過 議員促「加快步伐」
刪殖民字眼草案通過 議員促「加快步伐」
去年19宗涉廉署投訴 1言辭無禮指控屬實
去年19宗涉廉署投訴 1言辭無禮指控屬實
冀與夫度餘生 毛孟靜倡量刑5年 石禮謙代求情 官質疑曾被戴耀廷諮詢、涉國際線
冀與夫度餘生 毛孟靜倡量刑5年 石禮謙代求情 官質疑曾被戴耀廷諮詢、涉國際線
馮達浚稱不再從政 為攻擊泛民致歉
馮達浚稱不再從政 為攻擊泛民致歉
岑敖暉自我譴責 「最大願望」回家伴妻
岑敖暉自我譴責 「最大願望」回家伴妻
煽動文字案 譚得志上訴證明書獲批 終院下月處理申請
煽動文字案 譚得志上訴證明書獲批 終院下月處理申請
8黑工涉租帳戶送餐 月花3000元 3借戶香港居民同被捕 入境處：外賣平台驗證未夠嚴
8黑工涉租帳戶送餐 月花3000元 3借戶香港居民同被捕 入境處：外賣平台驗證未夠嚴
的士業調查：六成乘客滿意服務 待客以禮最低分
的士業調查：六成乘客滿意服務 待客以禮最低分
接種科興漢死因料今裁 家屬：衛署從未披露事故報告
接種科興漢死因料今裁 家屬：衛署從未披露事故報告
下批「公屋提前上樓」單位 5000伙選址古洞粉嶺北
下批「公屋提前上樓」單位 5000伙選址古洞粉嶺北
操普通話婦疑跟蹤幼童 粉嶺兩幼園通告籲警惕
操普通話婦疑跟蹤幼童 粉嶺兩幼園通告籲警惕
疑電表箱短路 劏房起火一危
疑電表箱短路 劏房起火一危
孫玉菡：無考慮改變外勞中位工資規定
孫玉菡：無考慮改變外勞中位工資規定
辭職AO跌四成 葉劉：仍高企 續超2020前水平 工會稱難言高峰過否
辭職AO跌四成 葉劉：仍高企 續超2020前水平 工會稱難言高峰過否
英外交部新次官 為香港監察贊助人
英外交部新次官 為香港監察贊助人
退書簿費事件 多拘一正生職員
退書簿費事件 多拘一正生職員
曾阻私了 文員踢咬耳漢罪脫 另一被告雨傘扑頭施襲暴動罪成
曾阻私了 文員踢咬耳漢罪脫 另一被告雨傘扑頭施襲暴動罪成
屠龍案 被告否認試槍睇水稱聽不到槍聲
屠龍案 被告否認試槍睇水稱聽不到槍聲
新指揮船子艇遇風浪反肚 兩消防頸痛送院
新指揮船子艇遇風浪反肚 兩消防頸痛送院
活在灣區：深中通車 中山推餐飲住宿優惠吸客
活在灣區：深中通車 中山推餐飲住宿優惠吸客
活在灣區：深圳領展中心城 送優惠券吸港客
活在灣區：深圳領展中心城 送優惠券吸港客
【Emily】升中三子火熱 油天校長為同學解畫
【Emily】升中三子火熱 油天校長為同學解畫
【Emily】人均2.29升 港人2022年飲酒量跌
【Emily】人均2.29升 港人2022年飲酒量跌
【Emily】運動消閒博覽 體院邀市民砌打氣牆 撐港隊迎巴黎奧運
【Emily】運動消閒博覽 體院邀市民砌打氣牆 撐港隊迎巴黎奧運
【Emily】私隱署全球抽查 97%網站App用誘導設計蒐更多資料
【Emily】私隱署全球抽查 97%網站App用誘導設計蒐更多資料
【Emily】民建聯倡一車多關 稱中央反應正面
【Emily】民建聯倡一車多關 稱中央反應正面
【Emily】英大選「最美好嘅事」 導盲犬有份開會
【Emily】英大選「最美好嘅事」 導盲犬有份開會