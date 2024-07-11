方力申倡泳會「可升可降」制 王敏超：可長期安排優異泳手個人參賽

泳總前日稱初步同意容許個別成績優異泳手以個人身分參加錦標賽。方力申昨說，他無正式收到泳總通知，但已聯絡受影響學生的家長，對方認為事件發展正面，但兒子希望能代表所屬泳會出賽。他稱對有關新安排有很多疑問，包括個人名義出賽是否個別安排等，希望盡快與泳總會面商討。

「唔畀參賽兩三年，走晒啦」

方力申又說，現時泳總屬會「三級制」下，升級十分困難，競賽屬會升為觀察屬會，要等上一級有泳會退會，再經周年大會同意才能升級，即使達標後亦可能要花兩三年才能升級，「今時今日家長點可能唔畀小朋友參賽兩至三年，都走晒啦」，認為制度有很多改善空間。

方續指，競賽屬會有多項限制，包括無周年大會投票權及無法向康文署租用泳線等。他又強調小朋友與教練的關係十分重要，因為每個教練的方式都不同，小朋友有好表現不一定因為天分，難以肯定小朋友轉會後會有進步。

王敏超在同一節目表示，總會有逾百個不同級別的泳會，目前泳池資源有限，政府場地亦因人手不足，未能動用。

王：設門檻因資源有限

王指有一些較低層次泳會「搞幾年又唔搞」，故設下門檻，泳會數年後有成績才可升級。至於容許個別成績優異泳手以個人身分參賽，他說可以是長期安排。