8黑工涉租帳戶送餐 月花3000元 3借戶香港居民同被捕 入境處：外賣平台驗證未夠嚴

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑表示，涉案香港居民會在外賣平台開設帳號，再租予非法勞工使用送外賣，外賣員每完成一張單，可從平台獲酬20至35元，而帳戶月租約3000元，雙方如何接觸及借戶將是調查方向。據了解涉案平台不止一個，有出租戶口的香港居民為非華裔。

巫泉傑稱，入境處與勞工處聯合行動中拘捕的8名外賣員，3人印度籍、5人孟加拉籍，介乎20至45歲，被捕前已提出免遣返聲請。當中3人用電動單車送餐，涉嫌違反交通法例，將轉介警方跟進。入境處昨早於旺角、油麻地及佐敦拘捕1男2女，年齡19至45歲，均為香港居民，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作及串謀詐騙外賣平台。

巫指，外賣平台雖要求外賣員以香港身分證實名登記並經過核實，但程序似乎未夠嚴謹，入境處、警方及勞工處今年4月曾聯絡3間外賣平台，要求加強核實外賣員身分，包括改善人臉識別、引入雙重或多重識別及凍結可疑帳戶。計及今次，入境處今年1至7月共拘捕13名做外賣員的非法勞工，均為已提出免遣返聲請的南亞裔男子。

foodpanda：定時識別人臉

戶戶送：外送員上線須驗證

foodpanda回覆本報查詢稱一直全力配合有關當局的調查和行動，重申平台絕不允許非法或違例工作，亦已推出一系列措施，務求預防及打擊相關問題；送遞員須以真實身分開戶，提供身分證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，並定時通過人臉識別系統認證，才能接單。

戶戶送發言人稱，一直與有關部門合作，採取積極措施杜絕非法行為，去年已要求外送專員上線時驗證身分，公司如發現違規，會即時終止其帳戶，亦定期與外送專員溝通，鼓勵他們舉報違規行為，以便展開調查及採取適當行動。

另一外賣平台Keeta至截稿前尚未回覆。