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港聞

港聞二

煽動文字案 譚得志上訴證明書獲批 終院下月處理申請

【明報專訊】人民力量前副主席譚得志2020年在街站發表「光時」等口號，被裁定發表煽動文字等11項罪名成立，判囚40個月。譚不服定罪及刑期提出上訴，為九七回歸後首宗煽動罪上訴案，早前被上訴庭駁回。譚再就定罪向上訴庭申請上訴至終審法院所需的證明書，昨獲批准；上訴庭認為譚一方提出的觀點重要，值得交終院討論，且結果不止影響本案。終院網站顯示將於8月14日處理申請終極上訴許可的聆訊。

譚提3法律議題爭論

律政司：無合理可辯處

申請人為譚得志，申請方爭論的法律議題有3項，依次為：《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪是否屬於可公訴罪行，須在高院原訟庭法官和陪審團席前審理；控方是否需證明煽動罪的意圖，包括被告有意圖煽動他人使用暴力；如控方毋須證明「煽暴」意圖，是否不合比例地限制言論自由，不符合「依法規定」原則而違憲。

就煽動罪是否屬可公訴罪行，判辭提到申請方認為《港區國安法》和本地法律互相影響，由終院釐清符合公眾利益。就另外兩項議題，申請方依據普通法，認為煽動暴力或製造公眾騷亂的意圖屬煽動罪的必要元素，控方解讀欠缺法律確定性和違憲。律政司一方則指申請方的理據在上訴庭已探討，無合理可爭辯之處，亦無重大和廣泛重要性。

有爭議部分是新煽動罪前身

官：值得終院討論

上訴庭則認為，首項議題牽涉《條例》的法定詮釋，而國安法亦與本地法律互相影響，屬重要法律議題，並指出本案之外有其他同類案件，判決不止影響本案。判辭又指，《條例》中有爭議的部分是《維護國安條例》下新煽動罪的前身，同樣適合交終院討論。

【案件編號：CACC 62/22】

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