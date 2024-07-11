岑敖暉自我譴責 「最大願望」回家伴妻

稱昔滿腔憤怒 向公眾道歉

荃灣前區議員岑敖暉由大律師黃雅斌代表。辯方稱無意減低岑串謀的參與程度，但求情信可見岑從政後「貼地」服務社區，在獄中改過自新。辯方早前呈交書面求情陳辭，庭上未有透露量刑建議。

岑在求情信中自言曾是社運分子，冀爭取更公義更平等的社會，深切反思後，他明白自己從政理念不像表面看來那樣光彩，「我曾是一個充滿憤怒的人，更壞的是，我陷入仇恨和怨恨」，驅動他的政治言行；在妻子愛護下，他意識到憤怒會讓世界和自己走向絕路，不會達到有建設性之目的；而否決財案會影響民生、干擾和破壞政府施政，從而危及國家安全，「我要譴責自己過往的言論和行動，包括但不限於參與初選」。

岑續說，外界期望他成為負責任的公眾人物，他卻讓人失望，還押後無法履行區議員職責，深感後悔。他最大願望是回家陪伴妻子，「是我這個愚蠢、鹵莽的男人，對妻子無條件的愛之唯一回報」，妻子多年來承受痛苦和孤獨，他永遠無法彌補。岑說，長期監禁無可避免，願承擔後果，只望判刑不會剝奪改過自新的機會。

元朗前區議員王百羽由大律師黃俊嘉代表。辯方稱王屬「積極參加者」，從未授權聯署港加聯（Canada-Hong Kong Link）發布的聲明，事後始知道該聲明。辯方又稱，王投身科技界工作時兼顧社區服務，自此患上高血壓，仍要服藥。

還押瘦20公斤

王百羽盼擁抱家人

辯方引述王的求情信表示，王感激父母不離不棄，渴望回家擁抱家人，特別是新冠疫情時未能照料家人，只能獨自擔心，「看到他們能夠活得健康、精神，是我現在最開心的事」。辯方指王早年購入一單位，被捕後無法供樓，靠家人承擔按揭貸款，是他一生最大錯誤。辯方冀法庭接納其悔意，「他喪失3年多的自由，亦失去20公斤（體重），但獲得反省自己的寶貴機會」。

辯方提到，王百羽誤以為初選合法，對法律無知。法官李運騰要求辯方指出，王有否發表任何公開言論顯示相信戴耀廷的法律意見。辯方稱需時研究，獲押後於今日陳辭。

（初選案）