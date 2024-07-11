馮達浚稱不再從政 為攻擊泛民致歉

代表馮達浚的資深大律師祁志表示，初選案被告是法庭「永遠不會在犯人欄見到的人」，各人採取非法手段尋求改變，出於良好動機。祁志舉例，搶劫犯慣用暴力手段、販毒者從他人痛苦謀取暴利、危駕被告為他人帶來傷害，而本案被告均是民主社會領袖或「相對民主社會的領袖」，爭取以和平手段服務市民，法庭判刑不容易。

祁志求情稱，馮達浚2016年起服務九龍城區，是年輕的社區工作者，冀法庭考慮他參與程度低，避免判「壓倒性」刑罰。祁說，馮在社會選舉文化多元、盛行政治辯論時成長，當時本港有不同語言的報章，通識課仍是教育制度重要一環，社會鼓勵年輕人發問思考，直至《港區國安法》生效，串謀爭取權力成為顛覆國家政權手段，才衍生本案。

庭上披露馮達浚親撰的求情信，當中他稱已深切反省，未來不會從政。法官陳仲衡關注馮有否表露悔意；祁志說「後悔是奇怪的事物」，比起空洞的道歉，馮在信中講述獄中心靈變化，他成為更冷靜的人。浸大新聞系前高級講師呂秉權亦撰寫求情信，稱馮後悔干犯國安法。

稱角色微 劉澤鋒盼囚3年以下

代表劉澤鋒的大律師黃錦娟則表示，劉涉案角色輕微，建議列為「其他參加者」判刑。辯方力陳，樹仁大學畢業的劉澤鋒一心希望服務社會，僅誤以為初選計劃合法。辯方呈上親友和牧師求情信，稱劉關懷長者和弱勢，還押期間修讀會計，冀出獄後服務社會。辯方提到，劉的好友在求情信寄語「雨後會是天晴」。

（初選案）