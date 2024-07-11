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港聞

港聞二

冀與夫度餘生 毛孟靜倡量刑5年 石禮謙代求情 官質疑曾被戴耀廷諮詢、涉國際線

【明報專訊】民主派「35+」初選案45人罪成，參加九龍西、「超區」及衛生服務界初選的被告昨日展開求情。代表立法會前議員毛孟靜的辯方大律師表示，毛不屬組織者亦沒向其他被告施壓，建議量刑起點為5至6年，又透露前議員石禮謙為毛撰寫求情信；法官質疑，戴耀廷曾向毛諮詢意見，且毛牽涉「國際戰線」。至於另一前議員、民主黨黃碧雲，辯方稱其角色被動及當年遭受批評，她不算積極，只屬程度最低的「其他參加者」，前運房局長張炳良為她撰寫求情信，形容黃於2019年對立的政治氛圍中是受害者。

明報記者

法庭昨先聽取被告毛孟靜、何啟明、馮達浚、黃碧雲、劉澤鋒、岑敖暉和王百羽求情（見表），岑子杰和余慧明今日求情。精神不俗的毛孟靜穿黑色連身裙和淺褐色外套，她以手臂做心形手勢並向公眾席飛吻，馮達浚穿襯衫及繫領呔。受審後罪脫的李予信、毛孟靜丈夫及陳皓桓到庭旁聽。辯方庭上沒就岑敖暉說明量刑建議，但引述岑寫信承認過去充滿怨憤，現已後悔，冀回家陪伴妻子（見另稿）。

辯方大律師黃雅斌求情稱，認罪的毛孟靜現年67歲，從事新聞後擔任立法會議員，她在本案沒向其他被告施壓，亦深切反省明白涉案計劃損害公眾利益，表達真誠悔意和歉疚。黃引述石禮謙在求情信稱，雖然他與毛政治立場不同，但認為毛與其他持份者交流看法對制訂政策有利；融樂會一方寫信表揚毛在議會為少數族裔爭取權益，前助理、學者和街坊亦為她寫信，而毛期望盡快刑滿，和丈夫共度餘下日子。

大狀：毛參與而有保留

法官陳仲衡讀出毛孟靜在求情信稱，她私下反對「攬炒」計劃但參與落實，故需承擔後果；陳官關注是否指毛未有公開反對而成為同謀，黃雅斌否認。法官陳慶偉關注，辯方指毛未必與別人一致行事；黃回應稱毛參與計劃同時有所保留，實際上不會否決預算案。上述兩官和法官李運騰提到，有證據指戴耀廷曾向毛諮詢意見；黃重申毛沒組織或宣傳計劃。陳慶偉問，毛不是講過向國際求助嗎？黃稱此非控罪內容。

黃碧雲稱角色邊緣曾撐政改

張炳良求情形容「受害者」

被裁定罪成的黃碧雲由大律師沈士文代表，沈指出，黃碧雲在加州大學洛杉磯分校完成政治科學博士，2012至2020年擔任立法會議員。沈指涉案計劃成事機率甚微，黃無出席協調會議，政綱沒提及否決預算案，也沒簽署「墨落無悔」聲明。沈強調黃的角色近乎邊緣，張炳良撰信形容黃是「受害者」、被捲入本案。沈又提到，黃曾支持政改方案及敦促政府調查食水含鉛超標事件。

沈士文續稱，法官裁定黃碧雲罪成，是基於時任民主黨主席胡志偉發言及黃在選舉論壇的言論，但黃在論壇被激進參選人批評，可見她緊張及在壓力下屈服，而她最終在初選落敗。沈又提到，從犯證人區諾軒作供稱民主黨認同一國兩制，黃碧雲是其中一名傳統民主派；由於黃涉案言行很少，應屬最低級別的被告。

何啟明：退出政壇 教會事奉

民協前副主席何啟明由大律師阮偉明代表，阮指何啟明獲民協前主席馮檢基寫信求情，馮讚揚何的眼光不但在於其服務的深水埗，亦希望香港成為更好的地方。阮提及，何倡議保育深水埗主教山配水庫，配水庫其後被列為歷史建築；何被裁定罪成後決定退出政壇並在教會事奉，冀法庭顧及他出於善意犯案，判監3年以下。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

（初選案）

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