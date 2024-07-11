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港聞

港聞一

去年19宗涉廉署投訴 1言辭無禮指控屬實

【明報專訊】廉政公署事宜投訴委員會去年接獲19宗與廉署或人員有關的投訴，涉及47項指控，數量與去年相若。委員會受理指控中，涉及廉署人員疏忽職守的指控有35項，佔四分之三；涉「工作程序有不足之處」佔15%，涉濫用權力及行為不當各佔6%和4%。委員會去年審議16宗涉及37項指控的投訴，有一項指控證明屬實，涉及言辭無禮，惟因涉事人員已離職，未能紀律處分。

委員會昨向立法會提交年報，廉署去年接獲2001宗與選舉無關的貪污投訴，較前年增9%，相比新冠疫情爆發前的2019年則下降13%。委員會稱，貪污投訴上升主因香港經濟活動隨疫情退卻逐漸復常，私營機構貪污投訴相應增加。

指控獲證屬實的個案，涉及一名投訴人懷疑上司或協助求職者獲聘，致電廉署舉報中心向助理調查主任查詢存在貪污否，並以未決定是否舉報為由拒絕提供有關職位及上司資料。投訴人稱多次被打斷發言及被要求提供更多資料，並引述該主任回應稱「投訴人如此經驗豐富，應到廉署工作」，質疑該主任專業能力。

屢打斷投訴人 已離職未能處分

廉署執行處內部調查及監察組稱，指控獲證明屬實，認為該主任言辭無禮和不恰當，有損廉署專業形象；惟該主任已離職，未能對她紀律處分。舉報中心已提醒其他人員處理查詢時要表現專業。

另有投訴人對廉署調查未發現貪污或其他罪行感失望，指控處理個案的人員未有全面調查舉報。執行處內部調查及監察組認為指控不成立，稱廉署人員已採取適當和全面調查行動，亦已在必要時基於證據徵詢律政司法律意見。

相關字詞﹕貪污 投訴 廉政公署

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