非華籍回鄉證必需文件 入境處通知書萬宗申請

入境處回覆本報查詢稱，內地部門7月1日宣布於7月10日開始簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，申請人要先向入境處申請《〈索取資料申請〉通知書》作證明 ，截至7月9日入境處共收到約1萬「通知書」的申請，因申請非常踴躍，已內部調配人手及安排加班工作以增加處理能力，務求10天內向申請人簽發「通知書」。截至今年6月，持永久居民身分證的非中國籍人士約27萬（不包括11歲以下未申領身分證兒童）。香港中旅證件服務公司昨未提供共接獲多少宗通行證申請。

昨起可申證 黃志祥遞表稱顯國家撐港

香港中旅辦證件的服務中心共有6個，分別位於港島、九龍東、九龍西、旺角（臨時證件服務中心）、新界東及新界西。本報記者昨早8時許至中午12時於上環中旅社採訪，新加坡籍的黃志祥與子女黃敏華、黃永耀一同前往申請。黃志祥申請後稱，通行證促進更多外國人跨境到內地，又形容措施對本港帶來極大裨益，顯示國家在「一國兩制」下對本港的「強烈支持（strong support）」。

信和集團非執行董事黃敏華表示，申請通行證過程很方便，一年內最少到訪內地10次的她平時持護照過關亦不難，「但始終（要）20分鐘，就是相差20分鐘」，申請通行證後「可以快很多」。

來自美國、在港已21年的Mr. Ambos與內地的工廠有業務往來，一周會到內地兩三日，形容申請通行證「令他的生活更簡易（makes life easier）」。居港已16年的英籍Steve Hart則經常會往返內地遊玩，舉例周末會北上深圳，如進出內地更方便，會考慮到更多地方探索。他目前持「亞太經合組織商務旅遊證」（APEC Card），在部分邊境口岸出入境時可簡化程序，惟不少口岸無專用的特別通道，需輪候一般櫃枱，通行證可加快通關。

多人未申通知書向隅 姚柏良：大致暢順

英國籍George Elledge在太太陪同下提交申請，惟無申領通知書，太太表示是他們有疏忽，因有關規定有列明要到入境處領取通知書，會尊重有關規定。

身兼中旅社董事長的立法會旅遊界議員姚柏良表示，昨晨亦有到觀塘中旅社觀察，辦證運作大致暢順，約5分鐘便可完成手續。但他亦留意到有部分人未申請入境處通知書，無法完成申請，畢竟政策較新，或有市民較「心急」，網上預約時未看清指引，該通知書主要用作核實申請者國籍及永久居民身分，提醒市民申請時帶齊文件。

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