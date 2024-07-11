【Emily】升中三子火熱 油天校長為同學解畫

稱校方無訓練點答

陳愷昊前日獲派第一志願華仁書院後受訪，被問到辛唔辛苦時話「辛苦就談不上」，覺得讀書係本分，背後兩個同學表情多多。陳校長對片段被熱傳感詫異，澄清校方無訓練同學要點回應傳媒問題。佢話現今教育同社會要求與過去唔同，以前較少課堂訓練說話技巧，𠵱家就會要學生講故事同匯報等，認為大眾唔使對陳同學嘅回應感到驚訝，「有啲小朋友講嘢，真係佢自己表達得到」。

其中一家長有情緒

校長籲網民顧慮小朋友感受

被問到同學仔私下性格係咪同鏡頭表現一樣時，校長話陳同學喺班中都係較成熟正經，亦真係短期內發憤圖強，由未達Band 1（第一成績組別）成績至獲佳績。至於江同學，校長就話佢係一名活潑、有朝氣同分析能力高嘅小朋友。對於網上個別評論，陳校長話令其中一個學生嘅家人忿忿不平，但身邊大多老師同朋友等都話3個同學都好可愛，籲網民留言時多顧慮小朋友感受。