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活在灣區

港聞二

活在灣區：深中通車 中山推餐飲住宿優惠吸客

【明報專訊】深中通道上月底啟用，深圳到中山的車程從過往的兩小時縮短至30分鐘，有助加快建設大灣區重點大城市1小時生活圈。中山有不少美食，包括雙皮奶、綠豆糕和乳鴿等。美食加上消費低，中山一向受到港人歡迎。中山市亦把握深中通道開通機遇，推出刺激消費的「深中新通道 香山新體驗」活動，大家到中山旅遊，不妨趁機享用相關優惠。

明報記者 龍彩霞

根據中山市商務局介紹，在6月21日至7月28日期間會向市民和遊客發放「六個大禮包」，促進深中兩地消費：一是「中山樂購」促消費活動，藉雲閃付App向到訪中山市的遊客派發餐飲零售消費券；消費券分為餐飲券和零售券兩種類型，其中餐飲券面額為60元（人民幣，下同）（消費滿200元可使用）和30元（消費滿100元可使用），零售券40元（消費滿200元可使用）和20元（消費滿100元可使用）。

周五至周日 提供多條免費巴士線

二是「知味中山」住宿促消費活動。是次活動聯同攜程平台向全國消費者派發九折住宿通用券和八折酒店套餐券，另亦向港澳遊客提供六折港澳定向券，即為中山住宿優惠券，為遊客前往中山住宿提供優惠。優惠券分為通用券（1張九折券）、套餐券（1張八折券）、港澳定向券（1張六折券），分別每單最高可減100元、300元及500元。

三是「玩轉中山」免費專車活動，即在每周五、六、日開通「深圳至中山」免費公車。包括在消費月期間的周五、六、日開通深圳福田口岸至中山博覽中心的免費專線，以及從中山博覽中心、中山客運口岸到市內重點商圈的免費專車（見表2），方便深圳遊客來中山遊玩、購物。

消費抽獎 最多可獲600元人幣

四是「中山吃住玩購」抽獎活動。消費月活動期間推出發票抽獎活動，顧客消費後可通過銀聯商務廣東分公司的微信公眾號參與發票抽獎，單張發票抽獎封頂獎金金額600元。

五是「購在中山」活動，逢周六、日在各大商圈舉辦消費月份會場特色活動，特別照顧遊客打卡的需要。

六是「食在中山」推廣活動，在部分購物中心開展中山十大名菜巡展，聯合中山市烹飪協會開展「9.9元中山乳鴿券」活動，讓市民及遊客可以食到中山特色美食。

[活在灣區]

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