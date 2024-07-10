【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡

今年有51,393個學生參與派位，79%派首志願。Emily噚日到「油天」，唔少同學表現緊張，有人話凌晨1點幾先瞓着，又有人雙手合十祈禱，甚至帶埋面紙抹汗。

得悉派位結果後，有學生同家長喜極而泣，其中獲派首志願九龍華仁嘅吳同學同爸爸相擁，吳爸爸受訪時忍唔住落淚，話自己徹夜未眠，「緊張過自己派位」，又讚阿仔努力溫習。

憂人才計劃增競爭？

家長：希望佢哋第時都喺香港貢獻番

另一獲派九華嘅王同學，佢爸爸亦雙眼通紅，王爸爸話每年放榜競爭都大，自己事前都準備3份叩門資料。被問到擔唔擔心高才通等人才計劃增加派位競爭，佢就話「上面落嚟插得班嗰啲都好勁」，認為社會有競爭先有進步，但同時擔心資源會分薄，希望「佢哋（經各人才計劃來港子女）第時都喺香港貢獻番」。