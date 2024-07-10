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港聞

港聞二

總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲

【明報專訊】53歲休班女總督察葉文儀涉醉酒後大鬧中大醫院一案，昨在沙田裁判法院續審。涉案警員供稱曾目睹被告雙手大力捉住其母親左手，檢查時又發現被告的母親右臂有紅印；其後被告捉住高級警司的右後褲袋，但忘記拉扯方向，其後又稱「拉住少少向上」，被辯方質疑「兩分鐘前都話唔記得」。裁判官覃有方裁定表證成立，被告不自辯，案件押後至7月31日結案陳辭。

被告葉文儀早前否認一項「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪。案發時隸屬新界南衝鋒隊的警員朱少聰昨日供稱，他去年10月22日淩晨約4時接獲指示，到港鐵大學站處理一宗企圖自殺案，他到場後發現被告。約5時半，被告在警員陪同下前往中大醫院7樓病房，朱憶述被告因「攞唔到高級警司陳少鳴電話（號碼）」變得激動，雙手大力捉住其母左手，後被帶離病房。

朱少聰稱，其後他查問被告母親懷疑被毆打經過，其母緊張地捉住他的手稱「畀吓面我個女，唔好拉佢」，檢查時看到她的右上臂有5×5厘米大的紅印。完成調查後，朱看到病房外的被告情緒激動、聞到她身上有酒味；陳少鳴其後到場，指被告吵鬧的行為已擾亂病人，邀請被告到會客室。前往會客室途中，朱聽到有人大叫放手，回頭看到被告捉住陳的褲。

辯方指當晚口供沒提 官裁表證成立

朱續說，被告捉住陳右後褲袋拉扯，但不記得拉扯方向。辯方大律師戴偉奧質疑，被告身形矮小，陳身形魁梧，若被告真有將陳的褲子扯向上，朱理應不會忘記如此不尋常的事。朱在辯方多番質詢下改稱被告當時是「拉住少少向上」，而他當時在旁戒備。辯方指出，朱在案發當晚寫下證人口供，但他沒提及聞到被告身上有酒味及被告捉住陳的褲子一事。朱指自己當時忘記了，強調事情有發生。

辯方中段陳辭表示，審訊中無證人供稱被告醉酒，按證據可推論被告8小時內最多曾喝兩罐啤酒，她當時神志清醒。辯方續稱，被告曾揈手及大叫，但沒襲擊他人，涉案地方是私人醫院而非公眾地方。

【案件編號：STS 1358/24】

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