明代百瓷 故宮館今展

21一級文物 鬥彩工藝展秋景

王伊悠指出，是次展覽為故宮館自2022年以來第20個專題展覽，亦是與北京故宮合辦的第10個展覽，「意義重大」。王說，明代是中國陶瓷發展史的黃金時代，明代陶瓷珍稀，被海內外譽為「白色的黃金」。今次除了106件國寶級展品，故宮館7件藏品亦一同展出。

展覽以明代早、中、晚期分成3個單元。故宮館助理研究員喬夢說，若在珍品挑選一件重點介紹，會選擇明朝中期的鬥彩三秋杯。三秋杯本是一對，北京故宮借出一隻參展，採用鬥彩工藝「釉下青花、釉上彩」技術，描繪蝴蝶、菊花及石頭組成的秋天景象，胎薄體輕且色彩明麗，屬國家一級文物。

展品中亦可見不少象徵皇權的龍紋器具，大部分由江西景德鎮御窯燒製，供宮廷使用。其中明朝永樂時期（1403至1424年）的白瓷製作水平達頂峰，瓷胎潔白細膩，玻璃質釉面令白瓷增添温潤質感。同屬該時期的「青花地留白龍穿花紋高足碗」是國家一級文物，以藍釉繪畫底色，「留白」呈現龍與花卉的形狀，手法罕見於同類作品。

王伊悠說，為協助參觀者認識明代陶瓷藝術，展覽特設多媒體配套及教育空間。觀眾有機會設計屬於自己的陶瓷，了解常見花紋寓意；另有空間介紹窯爐和燒製過程，教育觀眾認識用料及燒製所需器具。展覽為期兩年，部分展品將於6個月後輪換。