父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍

被告K.K.W（現60歲）否認一項企圖亂倫、一項亂倫、兩項強姦、3項向兒童作出嚴重猥褻行為及3項非禮罪。事主X供稱，被告當時任職點心師傅，兩父女早期關係不錯，自從X初中接受性教育，始知悉被告作性侵行為，如同致命傷害，「不應該係父親對子女發生的行為」。

X供述其中5次事件，最早一次發生於2010年，就讀小四的X在寓所沙發休息時，被告直接將X揹入房間。X表示，被告半跪脫下內褲，用下體摩擦她的私處。另於X就讀小五時，被告進入其房間，用下體插入其陰道。X形容過程痛苦，猶如骨裂。她重複叫「好痛」，被告說「一陣就唔痛㗎啦」。

X稱就讀小學時，被告在寓所沙發露出下體，以強硬態度要求X「食咗佢」。X感困惑和骯髒，不想直接舔被告下體，遂前往廚房拿保鮮袋，隔着保鮮袋舔被告下體。不久被告取走保鮮袋，要求X直接舔弄。此外，X稱被告兩度打開其腳部，將下體插入其私處。

事主稱自己堅強 語畢落淚

X表示，小時候沒有將上述事件告訴母親，以免失去完整家庭，直至她踏入21歲，經深思熟慮後告知母親。X稱，母親和父親對質時非常憤怒，父親則有點驚慌。在辯方盤問下，X稱未曾將童年創傷告訴朋友，認為自己是堅強的女孩，語畢落淚哽咽。

【案件編號：HCCC 48/23】