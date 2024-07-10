污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進

事主王喜梅2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠工作時死亡。死因裁判官周至偉早前裁決指，工人當日沒到控制室登記，渠務署職員後來開啟離心機以取得污泥樣本，導致污水流入回流井並釋出有毒氣體硫化氫。工人相繼暈倒，事主救夫心切沒佩戴安全呼吸器具下井，吸入硫化氫而暈倒，撞傷胸部並跌入水中遇溺，裁定事主「死於不幸」。

喉管閥門上鎖 加強職工培訓

渠務署前日回覆稱，意外發生後，署方已要求轄下所有涉及密閉空間工程必須落實執行中短期行政措施，以確保工程嚴格遵守勞工處的法定要求。措施包括實施喉管閥門上鎖制度、加強職員及危險評估的培訓，提醒職員充分利用作業備考的附錄清單，以確保每一項工序都符合要求。渠務署亦要求監工巡查時在查核表上記錄巡查次數及時間，施工期間加強與承建商的溝通；同時亦要求承建商提供工作相片紀錄。

稱自此再無同類意外

渠務署提到，案發後署方未有再次發生同類型工業意外，而早前在沙田源禾遊樂場發生的工業意外，按擬定的工作程序，毋須進入沙井工作。

【案件編號：CCDI 1053/21】