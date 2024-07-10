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港聞

港聞二

冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏

【明報專訊】患糖尿病的六旬男保安於2021年接種科興疫苗第二針，翌晨胸口痛和難以呼吸，不省人事送院身亡，解剖後發現有冠心病。死因庭前天召開研訊，昨傳召兩名專家證人作供，其中一名心臟科醫生認為事故與接種疫苗相關，而新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員指，委員會認為無明確證據證明疫苗和事主死亡有因果關係，他認為心臟科醫生就涉案情况的推斷，在數以十億次注射個案之中並不常見。

養和心臟科醫生料針後過敏反應

事主曾慶城（終年63歲）2021年8月6日接種第二劑科興疫苗，當時沒有不適，翌日送入北大嶼山醫院搶救不治，報告提及他動脈粥樣硬化阻塞。研訊在死因裁判官周至偉席前由5人組成陪審團審理，家屬沒有律師代表，衛生署及一名私家診所醫生被列為利害關係方。

養和醫院心臟科名譽顧問醫生周慕慈供稱，患有嚴重心臟病及糖尿病的事主並非心肌梗塞，驗出高水平的免疫球蛋白E，加上急救時心律不正及對電擊無反應，周推斷事主接種疫苗後出現過敏反應。

疫苗專家委員會成員衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明則指，委員會討論後認為資料不足以顯示事件與疫苗有關，得出結論為「與接種疫苗因果關係不一致」。

指免疫球蛋白E不具參考指標

衛署專家：冠心病患者亦可猝死

潘解釋，判斷是否出現過敏反應時，病人體內免疫球蛋白E過高不具參考性指標，另外病人可能因為心肌梗塞、心肌炎或冠心病而在電擊下無反應，冠心病患者亦可猝死，故委員會不認同周醫生提出的可能。潘認為，不能單憑排除事主心肌梗塞，就認為他對疫苗過敏，特別是未能見到事主有過敏迹象。

潘指出，綜觀全球數以十億次疫苗注射，類似事故比例相對小，他又說近年發現疫苗和心肌炎及面癱症狀相關。家屬問及，潘能否完全排除疫苗注射和是次事件的關係，潘答道不會排除可能，但強調委員會需要做的是確立因果關係。聆訊今續，預料各方代表作出結案陳辭。

【案件編號：CCDI 680/21】

明報記者

（死因研訊）

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