泳總「特准」標青泳手個人身分參賽 港協：事前不知限制「競賽屬會」參賽 方力申籲改善屬會制

泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」、「競賽屬會」，競賽屬會的泳手無資格參與本地錦標賽（見表一）。方力申早前表示，其泳會一名學生已符合錦標賽標準，惟因屬「競賽屬會」被拒參賽；文體旅局前日表示關注事件。港協暨奧委會副會長、體演文出界立法會議員霍啟剛昨與港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜及泳總會長王敏超會面，本身是港協暨奧委會副會長的王會後向本報表示，泳總日後將「特別處理」成績出眾的泳手，容許以個人身分參與錦標賽，執委會本周或下周將開會決定安排。

容競賽屬會參賽否 會員大會議決

泳總早前稱，容許「競賽屬會」參賽將影響另外兩級屬會的計分機制。王敏超昨說，是否全面容許「競賽屬會」參賽將影響其他屬會，料需時討論及交由會員大會議決。至於會否全面開放個人報名參賽，他指影響重大，要再研究及諮詢屬會意見。王說，目前有資格參賽的屬會旗下有近萬名泳手，容許個人參賽或導致參與訓練和比賽的泳手大增，需顧及承載力，「不是我們不想，要就住場地」。

王敏超：肯定保留屬會三級制

2016/17至2024/25年度的9年間，泳總有1個「觀察屬會」升格「正式屬會」、3個「競賽屬會」升格「觀察屬會」。王敏超表明「肯定保留」屬會三級制，稱正式屬會大多歷史悠久，反觀部分泳會僅營運一段時間，需要確保屬會「經過一段時間磨練」。

霍啟剛：將督促泳總改善遴選機制

霍啟剛昨稱，泳總同意增設運動員以個人身分參加錦標賽的渠道，他說，港協暨奧委會長遠會繼續跟進並督促泳總改善遴選機制。楊祖賜認為泳總培訓的游泳運動員能代表香港，反映泳總機制健全，但有些問題以往未必留意，料今次事件的9歲泳手之後有機會參與錦標賽。他說港協暨奧委會之前不知泳總限制「競賽屬會」參賽，泳總將檢視屬會制度，有空間就會調整；9月後會交代檢視企業管治方案。

方力申回覆本報稱歡迎泳總迅速回應，認為容許個人身分參賽是嶄新提議，對以往未能參賽的達標泳手很鼓舞。他期望泳總繼續改善屬會制度，包括提升「升降機制」透明度、改善下級屬會資源申請機制等。跟進事件的新民黨議員何敬康滿意泳總決定，期望日後更多年輕泳手可參賽。他認為泳總所有屬會的參賽資格理應相同，惟需基於目前制度循序漸進調整。

綜觀其他體育總會舉行的本地賽事，部分同樣要經屬會報名參賽，不設個人報名機制，其中田徑總會舉辦的田徑錦標賽，只能透過田總屬會、學校或其他田總認可單位報名；拳擊總會舉行的積分賽，僅限屬會推薦的拳總註冊運動員參加。至於乒乓球、羽毛球、單車的本地錦標賽，則容許註冊運動員或總會會員參賽（見表二）。

明報記者