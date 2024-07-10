明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

泳總「特准」標青泳手個人身分參賽 港協：事前不知限制「競賽屬會」參賽 方力申籲改善屬會制

【明報專訊】游泳港隊前代表方力申開辦的泳會一名9歲學生，因泳會級別無法參加錦標賽，掀起社會對泳總制度的爭議。港協暨奧委會和泳總昨日會面，泳總會長王敏超會後向本報表示，將為個別成績「標青」的泳手設特別處理安排，容許以個人身分參賽，不受所屬泳會級別影響，不過他補充，若錦標賽開放予所有屬會參賽或另設個人報名制，將影響其他屬會及場地空間等，需諮詢屬會並由會員大會決定。方力申歡迎泳總建議，並希望進一步改善屬會制度透明度及資源申請安排。

泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」、「競賽屬會」，競賽屬會的泳手無資格參與本地錦標賽（見表一）。方力申早前表示，其泳會一名學生已符合錦標賽標準，惟因屬「競賽屬會」被拒參賽；文體旅局前日表示關注事件。港協暨奧委會副會長、體演文出界立法會議員霍啟剛昨與港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜及泳總會長王敏超會面，本身是港協暨奧委會副會長的王會後向本報表示，泳總日後將「特別處理」成績出眾的泳手，容許以個人身分參與錦標賽，執委會本周或下周將開會決定安排。

容競賽屬會參賽否 會員大會議決

泳總早前稱，容許「競賽屬會」參賽將影響另外兩級屬會的計分機制。王敏超昨說，是否全面容許「競賽屬會」參賽將影響其他屬會，料需時討論及交由會員大會議決。至於會否全面開放個人報名參賽，他指影響重大，要再研究及諮詢屬會意見。王說，目前有資格參賽的屬會旗下有近萬名泳手，容許個人參賽或導致參與訓練和比賽的泳手大增，需顧及承載力，「不是我們不想，要就住場地」。

王敏超：肯定保留屬會三級制

2016/17至2024/25年度的9年間，泳總有1個「觀察屬會」升格「正式屬會」、3個「競賽屬會」升格「觀察屬會」。王敏超表明「肯定保留」屬會三級制，稱正式屬會大多歷史悠久，反觀部分泳會僅營運一段時間，需要確保屬會「經過一段時間磨練」。

霍啟剛：將督促泳總改善遴選機制

霍啟剛昨稱，泳總同意增設運動員以個人身分參加錦標賽的渠道，他說，港協暨奧委會長遠會繼續跟進並督促泳總改善遴選機制。楊祖賜認為泳總培訓的游泳運動員能代表香港，反映泳總機制健全，但有些問題以往未必留意，料今次事件的9歲泳手之後有機會參與錦標賽。他說港協暨奧委會之前不知泳總限制「競賽屬會」參賽，泳總將檢視屬會制度，有空間就會調整；9月後會交代檢視企業管治方案。

方力申回覆本報稱歡迎泳總迅速回應，認為容許個人身分參賽是嶄新提議，對以往未能參賽的達標泳手很鼓舞。他期望泳總繼續改善屬會制度，包括提升「升降機制」透明度、改善下級屬會資源申請機制等。跟進事件的新民黨議員何敬康滿意泳總決定，期望日後更多年輕泳手可參賽。他認為泳總所有屬會的參賽資格理應相同，惟需基於目前制度循序漸進調整。

綜觀其他體育總會舉行的本地賽事，部分同樣要經屬會報名參賽，不設個人報名機制，其中田徑總會舉辦的田徑錦標賽，只能透過田總屬會、學校或其他田總認可單位報名；拳擊總會舉行的積分賽，僅限屬會推薦的拳總註冊運動員參加。至於乒乓球、羽毛球、單車的本地錦標賽，則容許註冊運動員或總會會員參賽（見表二）。

明報記者

上 / 下一篇新聞

登富士山途中不適 港58歲公僕猝逝 裝備齊全與妻結伴 今夏開山死亡首例
登富士山途中不適 港58歲公僕猝逝 裝備齊全與妻結伴 今夏開山死亡首例
山上易沾水氣失溫 專家籲備高山症藥多喝水
山上易沾水氣失溫 專家籲備高山症藥多喝水
動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌
動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌
星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營
星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營
稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」
稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」
建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響
建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響
家長投訴拒退書簿費按金 正生會董事被捕
家長投訴拒退書簿費按金 正生會董事被捕
擺街站展示「橫額」 社民連成員否認貼「海報」
擺街站展示「橫額」 社民連成員否認貼「海報」
北角住宅檢私煙 93萬支稅值300萬
北角住宅檢私煙 93萬支稅值300萬
黃大仙停電報告 中電：兩電纜受外物干擾
黃大仙停電報告 中電：兩電纜受外物干擾
冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏
冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏
污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進
污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進
父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍
父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍
伊院探病男子圖搶警槍
伊院探病男子圖搶警槍
哥球會：公眾參與環評非粉飾 指環署限期前已下決定 問題非時間不足
哥球會：公眾參與環評非粉飾 指環署限期前已下決定 問題非時間不足
屠龍被告稱遭水刑逼供 憂失支援無明言拒殺警
屠龍被告稱遭水刑逼供 憂失支援無明言拒殺警
袋藏6西瓜刀5車牌 開車「快閃」棄草叢
袋藏6西瓜刀5車牌 開車「快閃」棄草叢
明代百瓷 故宮館今展
明代百瓷 故宮館今展
3無申報物業1資產超限額 4公屋戶罰款判監緩刑
3無申報物業1資產超限額 4公屋戶罰款判監緩刑
總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲
總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲
灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區
灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區
灣區熱搜：廣深試點車路雲一體 爭自動駕駛擴至全市
灣區熱搜：廣深試點車路雲一體 爭自動駕駛擴至全市
【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡
【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡
【Emily】牛津邀全球校友 網上投票選校監
【Emily】牛津邀全球校友 網上投票選校監
【Emily】林超英「捕獲」立竿無影
【Emily】林超英「捕獲」立竿無影
【Emily】港大經管畢業生舉牌反「猶太復國主義」
【Emily】港大經管畢業生舉牌反「猶太復國主義」
【Emily】武林盛舞嘉年華開幕 學生烈日跳「武藝操」
【Emily】武林盛舞嘉年華開幕 學生烈日跳「武藝操」
【Emily】新質生產力館開幕 展智能生產線
【Emily】新質生產力館開幕 展智能生產線