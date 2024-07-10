建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響

資料擬改存雲端

私隱署表示，事件涉及的個人資料可能包括姓名、香港身分證號碼、護照號碼、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、僱傭資料、學歷及相片，已建議學會盡快通知受影響人士。學會網頁昨仍未恢復，有告示交代因受網絡攻擊，網站服務受干預，正恢復會員專區，稍後恢復其餘服務。

陳澤斌昨表示，建築師學會及建築師註冊管理局秘書處在上周二（2日）發現電腦系統被勒索軟件入侵，伺服器的資料遭鎖上，翌日已報警及通知私隱署，同日發新聞稿及通知會員，前日再向會員進一步交代最新的跟進措施。

陳澤斌表示，過去留意到多間機構受網絡攻擊，原已計劃逐步加強網絡安全，例如將系統資料存放在專業的雲端平台。今次事件涉7000人的資料，他稱主要包括5000名會員，另有秘書處的職員等，涉大學畢業證明等資料，主要是用於核實會員資格。陳稱會改善學會的網頁設計，減受攻擊風險，強調事件仍在調查，暫未有證據顯示個人資料已外泄。

該會會員余家聲表示，收到學會電郵通知，稱只有基本資料在學會的系統，不涉銀行敏感資料，不太擔心。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，機構在網絡安全措施未必完全跟上，建議因應資料重要程度及成本，加強保護措施。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，機構系統遭入侵，多與保安措施不足有關，建議非大型機構在考慮成本下，可將資料放上公用雲端再加密，會較為穩妥。