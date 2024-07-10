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港聞二

稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」

【明報專訊】運輸及物流局就明年5月收回大欖隧道提出3個擬議收費情景，分別是私家車全日劃一45元、全日劃一35元，以及分時段收費，繁忙時段收45元、一般時段35元、非繁忙時段20元。運輸署助理署長梁世豪昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，全日45元及分時段收費兩方案「都可以」，當局預期分時段方案可吸引轉用欖隧的駕駛者不多，但分時段收費下，部分時段收費可較低，市民可用優惠價出行，稱是因 「聽到大家意見」，故提出分時段收費。

田北辰倡私家車再減價

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，政府分析欖隧私家車收費每加減2.5元，對汀九橋車流/容車量比率會有1%影響，汀九橋相關比率在分時段收費方案下為117%，他認為提升至120%亦可接受，建議按比例再下調收費至37.5元。翻查資料，政府稱車流/容車量比率逾100%會開始塞車，增至接近120%時行車速度會大減。

商用車在3方案下劃一收費，介乎35至45元。有運輸業界早前稱，現時吉架貨車及非載客的士過欖隧有優惠，只需付35及15元。梁世豪回應稱，相關優惠只是短期及僅涉個別車種，不應僅以個別車種作出發點定價，又指商用車收費由64至213元減至劃一45元，減幅已很大。

相關字詞﹕運輸署 運輸及物流局 大欖隧道

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