稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」

田北辰倡私家車再減價

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，政府分析欖隧私家車收費每加減2.5元，對汀九橋車流/容車量比率會有1%影響，汀九橋相關比率在分時段收費方案下為117%，他認為提升至120%亦可接受，建議按比例再下調收費至37.5元。翻查資料，政府稱車流/容車量比率逾100%會開始塞車，增至接近120%時行車速度會大減。

商用車在3方案下劃一收費，介乎35至45元。有運輸業界早前稱，現時吉架貨車及非載客的士過欖隧有優惠，只需付35及15元。梁世豪回應稱，相關優惠只是短期及僅涉個別車種，不應僅以個別車種作出發點定價，又指商用車收費由64至213元減至劃一45元，減幅已很大。