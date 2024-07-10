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港聞二

星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營

【明報專訊】規管網約車研究前日出爐，政府稱日後已領牌網約平台將提供「的士及持牌合規車輛」服務，未交代會向什麼車發牌及牌照數目。本報對比深圳、新加坡及倫敦做法，發現當地出租車輛及司機均數以萬計，本港Uber早前稱登記司機達6位數，活躍司機至少逾萬。有立法會議員認為可先開放4000至5000個私家車合法載客取酬牌照，按需求再增加，亦有議員建議牌照總數應與平台數量掛鈎，每平台限2000輛車服務。的士業界稱，如現有的士不夠滿足需求，應再發的士牌，重申反對向私家車發牌。

另議員倡每平台限2000輛

有消息人士分析，若牌照數量設限，相信Uber要維持現有業務將面對很大挑戰，數千牌照肯定不夠現有Uber司機申請；司機領牌如只兼職，會影響服務供應。Uber重申，限制網約車數量會影響成千上萬依賴平台賺收入的司機，亦影響市民。

運物局：查點需求再決定

現時只有領有出租汽車許可證的私家車可載客取酬，上限1500個，運輸署昨稱，截至5月31日，共發出1220張相關牌照。2018年有Uber司機申請許可證失敗，申司法覆核，法庭至今未判決。對未來網約平台的士以外持牌車輛會否沿用出租汽車許可證框架、許可證數量會否增加，運輸及物流局昨稱需待運輸署調查點對點交通供求後決定，亦需吸納法庭就上述案件裁決。

本報昨翻查研究文件曾參考的3個地方，即深圳、新加坡及倫敦資料，發現當地的士以外出租車輛及司機均數以萬計，人口與香港相若的新加坡及倫敦市，出租汽車數量介乎5萬至9萬多（見圖）。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，現時全港有七成的士有登記UberTaxi，即約1.1萬輛，另有約1萬輛Uber私家車，未來政府應要求未加入Uber的約5000輛的士至少要加入一個網約平台，以替代現時Uber私家車，餘下一半需求則可透過發4000至5000個私家車合法載客取酬牌照滿足，再按需求增加，牌照數量不應設上限。

工聯會陸頌雄分析，深圳向網約車發牌除為交通，亦為促進就業，故不能與香港比較，倫敦交通網與香港不一樣，新加坡人口及收入水平與香港相若，可參考，惟當地牌照費及稅貴，私家車較香港少，交通流量與港不同，較理想仍是按香港情况調查。的士小巴商總會會長周國強相信未來可網約、有規管之的士車隊服務後，網約私家車需求會減少，如仍未滿足需求，當局應考慮再發的士牌。

相關字詞﹕的士車隊 運輸署 運輸及物流局 出租汽車許可證 網約車 的士 網約車平台

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