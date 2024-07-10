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動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌

【明報專訊】第25屆香港動漫電玩節將於本月26至30日於灣仔會展舉行，有逾142間參展商參與，包括HOT TOYS、微影等，共設650個展位。今年有多項新安排，包括增設20元小童票，而過往持票家長可帶最多兩名12歲或以下兒童免費入場；為免市民通宵排隊搶閘入場，今年推出頭籌卡，首兩天展期各以抽籤形式為首300名入場人士編訂入場次序。「Cos Paradise」則限制活動區域內的Cosplayer（角色扮演者）及攝影師人數，並要求購買通行證，冀解決以往活動擠擁，主辦方稱有參考資深Cosplayer意見。

7·26開鑼 拍賣星戰產品

今屆動漫節將有多場特別活動及限定產品發售，包括「亞太區Cosplay嘉年華」及限定500套星球大戰系列「一比一原大黑武士及白兵」拍賣會（見表）。歷屆動漫節中，持票家長可帶最多兩名12歲或以下的小童免費進場，而今屆增設20元小童門票，適用於3至11歲，且需成人陪同。成人票維持42元，另設潮巨匠「玩具放暑假」閃卡珍藏門票及3回特快入場券，票價分別為150元及300元。

動漫電玩節行政總裁梁中本宣布，今屆動漫節除了旅客門票，將不設現售門票，意味市民必須預購。一般門票本月15日將於指定便利店預售；電子門票則可即日起經動漫節官方應用程式等購買。

不設現場賣飛

下周一便利店官方App預售

以往動漫節首日有持票人士通宵排隊爭先入場，今年主辦方在首兩天展期各設300張頭籌卡，為打算提早排隊的市民預先編訂入場次序。市民即日起至17日可於官方應用程式實名登記參加抽籤，抽籤結果7月19日公布。主辦方稱，參加抽籤者將收到電郵及應用程式通知是否中籤。

Cos Paradise攝影師須80元

主辦方：限額紓擠擁

今年場內活動「Cos Paradise」設於展覽廳3B及3C。新安排下，參與活動的Cosplayer及攝影師均需預先登記及購買通行證，費用分別為20元及80元，每日名額分別為3500個及300個。梁中本解釋，過往有大量人因活動而在區域聚集，令區域過度擠擁甚至阻塞通道，故有相關安排以解決人流擠擁問題。梁續稱，討論過程有統計以往動漫節人流及資深Cosplayer意見，已平衡參觀者、Cosplayer及攝影師人數。其他一般持票人進入該區域亦有人數限制，主辦方稱屆時將實施網上登記免費門票及按時段進場安排，預計每小時釋出至少2000個名額。

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