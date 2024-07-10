登富士山途中不適 港58歲公僕猝逝 裝備齊全與妻結伴 今夏開山死亡首例

至八合目不適稍歇 同晚失知覺

日本放送協會（NHK）和山梨放送報道，事主前日下午約1時半與妻子一起從吉田步道的五合目開始登山。到八合目附近時，事主身體不適，前往附近登山小屋休息，之後繼續登山。晚上約8時半，他再感不適並失去知覺。路過登山客隨後向山間小屋的相關人士通報，利用運送物資的車輛將事主送到位於八合目的救護所，醫生其後確認男子身亡。報道稱事主屬中國籍公務員，登山裝備齊全，警方正調查詳細死因。日本富士山的登山步道7月1日起開放，這是今夏開山以來首宗死亡個案。

香港入境處回覆本報查詢稱，接獲求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解及跟進，並已按當事人家屬意願提供意見及協助。入境處會繼續與家屬、公署及大使館緊密聯繫，積極跟進及按家屬意願提供協助。翻查政府電話簿，工業貿易署一名黃姓高級系統經理，職位昨晚已由另一同事兼任。

山梨縣3措施限登山人流

富士山一向是熱門景點，吸引各國登山者慕名而來，每年7月至9月上旬的登山季吸引逾22萬遊客。過往有山客因山屋客滿或想挑戰自己，選擇單日來回，俗稱「彈丸登山」，結果導致受傷或生病。為應對登山客持續增加，山梨縣政府今年7月1日起採取三大新措施：限制從吉田步道登富士山的單日登山人數上限4000、徵收每人2000日圓（約97港元）「通行費」，以及每日下午4時至翌日凌晨3時禁止無預約山屋的山客進入吉田步道。

至於另外3條位於靜岡縣境內的步道，包括須走、御殿場及富士宮步道，亦有類似政策禁止「彈丸登山」，每日下午4時至翌日凌晨僅允許已預訂山屋的登山者入山，但無要求山客繳交入山費用，山客可自由繳交1000日圓（約48港元）「保護合作金」。

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