明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

登富士山途中不適 港58歲公僕猝逝 裝備齊全與妻結伴 今夏開山死亡首例

【明報專訊】58歲中國籍男子前日於日本富士山登山途中不適，其後不治，是富士山今夏開山後首宗死亡事件。據日本傳媒報道，事主姓黃，洋名Lawrence，為一名公務員，事發時與妻子結伴登山。工業貿易署表示，對於一名職員在外地離世深感難過，已聯絡事主的家人致以深切慰問，會提供協助。

至八合目不適稍歇 同晚失知覺

日本放送協會（NHK）和山梨放送報道，事主前日下午約1時半與妻子一起從吉田步道的五合目開始登山。到八合目附近時，事主身體不適，前往附近登山小屋休息，之後繼續登山。晚上約8時半，他再感不適並失去知覺。路過登山客隨後向山間小屋的相關人士通報，利用運送物資的車輛將事主送到位於八合目的救護所，醫生其後確認男子身亡。報道稱事主屬中國籍公務員，登山裝備齊全，警方正調查詳細死因。日本富士山的登山步道7月1日起開放，這是今夏開山以來首宗死亡個案。

香港入境處回覆本報查詢稱，接獲求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解及跟進，並已按當事人家屬意願提供意見及協助。入境處會繼續與家屬、公署及大使館緊密聯繫，積極跟進及按家屬意願提供協助。翻查政府電話簿，工業貿易署一名黃姓高級系統經理，職位昨晚已由另一同事兼任。

山梨縣3措施限登山人流

富士山一向是熱門景點，吸引各國登山者慕名而來，每年7月至9月上旬的登山季吸引逾22萬遊客。過往有山客因山屋客滿或想挑戰自己，選擇單日來回，俗稱「彈丸登山」，結果導致受傷或生病。為應對登山客持續增加，山梨縣政府今年7月1日起採取三大新措施：限制從吉田步道登富士山的單日登山人數上限4000、徵收每人2000日圓（約97港元）「通行費」，以及每日下午4時至翌日凌晨3時禁止無預約山屋的山客進入吉田步道。

至於另外3條位於靜岡縣境內的步道，包括須走、御殿場及富士宮步道，亦有類似政策禁止「彈丸登山」，每日下午4時至翌日凌晨僅允許已預訂山屋的登山者入山，但無要求山客繳交入山費用，山客可自由繳交1000日圓（約48港元）「保護合作金」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

山上易沾水氣失溫 專家籲備高山症藥多喝水
山上易沾水氣失溫 專家籲備高山症藥多喝水
動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌
動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌
星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營
星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營
稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」
稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」
建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響
建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響
家長投訴拒退書簿費按金 正生會董事被捕
家長投訴拒退書簿費按金 正生會董事被捕
擺街站展示「橫額」 社民連成員否認貼「海報」
擺街站展示「橫額」 社民連成員否認貼「海報」
北角住宅檢私煙 93萬支稅值300萬
北角住宅檢私煙 93萬支稅值300萬
黃大仙停電報告 中電：兩電纜受外物干擾
黃大仙停電報告 中電：兩電纜受外物干擾
泳總「特准」標青泳手個人身分參賽 港協：事前不知限制「競賽屬會」參賽 方力申籲改善屬會制
泳總「特准」標青泳手個人身分參賽 港協：事前不知限制「競賽屬會」參賽 方力申籲改善屬會制
冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏
冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏
污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進
污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進
父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍
父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍
伊院探病男子圖搶警槍
伊院探病男子圖搶警槍
哥球會：公眾參與環評非粉飾 指環署限期前已下決定 問題非時間不足
哥球會：公眾參與環評非粉飾 指環署限期前已下決定 問題非時間不足
屠龍被告稱遭水刑逼供 憂失支援無明言拒殺警
屠龍被告稱遭水刑逼供 憂失支援無明言拒殺警
袋藏6西瓜刀5車牌 開車「快閃」棄草叢
袋藏6西瓜刀5車牌 開車「快閃」棄草叢
明代百瓷 故宮館今展
明代百瓷 故宮館今展
3無申報物業1資產超限額 4公屋戶罰款判監緩刑
3無申報物業1資產超限額 4公屋戶罰款判監緩刑
總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲
總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲
灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區
灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區
灣區熱搜：廣深試點車路雲一體 爭自動駕駛擴至全市
灣區熱搜：廣深試點車路雲一體 爭自動駕駛擴至全市
【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡
【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡
【Emily】牛津邀全球校友 網上投票選校監
【Emily】牛津邀全球校友 網上投票選校監
【Emily】林超英「捕獲」立竿無影
【Emily】林超英「捕獲」立竿無影
【Emily】港大經管畢業生舉牌反「猶太復國主義」
【Emily】港大經管畢業生舉牌反「猶太復國主義」
【Emily】武林盛舞嘉年華開幕 學生烈日跳「武藝操」
【Emily】武林盛舞嘉年華開幕 學生烈日跳「武藝操」
【Emily】新質生產力館開幕 展智能生產線
【Emily】新質生產力館開幕 展智能生產線