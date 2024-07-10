明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：廣深試點車路雲一體 爭自動駕駛擴至全市

【明報專訊】上月初，工業和信息化部公布《進入智能網聯汽車准入和上路通行試點聯合體基本信息》，全國新增9家車企進入L3自動駕駛上路通行試點名單，其中包括兩家廣東車企廣汽和比亞迪。根據《汽車駕駛自動化分級》，L3級的自動駕駛汽車為有條件自動駕駛，即仍需要駕駛員隨時做好人手操作準備；L4為高度自動駕駛，駕駛員角色成為安全員，汽車自動行駛時可以手不握軚盤，有需要才改以人手控制；L5則是完全自動駕駛，車內可以不設安全員。

武漢自動駕駛覆蓋全市 全國最廣

目前大灣區內擁有L4級自動駕駛及商業化試營運的主要有文遠知行、小馬智行及百度旗下阿波羅的蘿蔔快跑，但均只在限定區域內行駛。要說到全國自動駕駛運行範圍最大的城市則是武漢，現時蘿蔔快跑在武漢的行駛範圍已基本覆蓋全市，包括中心城區內的繁忙地段。

阿波羅智行科技（廣州）有限公司總經理孫華全表示，自動駕駛的商業化營運範圍要從限定區域擴大到全域，與相對應的政策法規息息相關，因為牽涉不同政府部門，例如交通管理部門會比較關注行駛安全的問題；城市管理部門會關心停泊秩序等，「我們現在已經在武漢做到全市營運，下一個城市是不是廣州或其他地方，我們需要跟政府在政策法規上配合，共同推進」。

孫華全又指出，今年初工信部等5部委已提出「車路雲一體化」應用試點工作，目標是建成一批架構相同、標準統一、業務互通、安全可靠的「城市級」智慧網聯汽車應用試點項目，並選取20個城市作為首批試點，以推動智慧網聯汽車規模化產業化發展。據工信部網站本月3日公布信息，廣州和深圳均已納入首批試點城市名單。

上 / 下一篇新聞

登富士山途中不適 港58歲公僕猝逝 裝備齊全與妻結伴 今夏開山死亡首例
登富士山途中不適 港58歲公僕猝逝 裝備齊全與妻結伴 今夏開山死亡首例
山上易沾水氣失溫 專家籲備高山症藥多喝水
山上易沾水氣失溫 專家籲備高山症藥多喝水
動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌
動漫節增設20元小童票 Cosplay活動限人流 免排通宵搶閘 首兩日各推300頭籌
星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營
星洲倫敦出租車牌以萬計 議員倡港先發5000個 消息指設限Uber難經營
稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」
稱提欖隧分時收費因聽民意 運署料引流微 45元方案「都可以」
建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響
建築師學會遭黑客攻擊 私隱署：7000人受影響
家長投訴拒退書簿費按金 正生會董事被捕
家長投訴拒退書簿費按金 正生會董事被捕
擺街站展示「橫額」 社民連成員否認貼「海報」
擺街站展示「橫額」 社民連成員否認貼「海報」
北角住宅檢私煙 93萬支稅值300萬
北角住宅檢私煙 93萬支稅值300萬
黃大仙停電報告 中電：兩電纜受外物干擾
黃大仙停電報告 中電：兩電纜受外物干擾
泳總「特准」標青泳手個人身分參賽 港協：事前不知限制「競賽屬會」參賽 方力申籲改善屬會制
泳總「特准」標青泳手個人身分參賽 港協：事前不知限制「競賽屬會」參賽 方力申籲改善屬會制
冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏
冠心病漢兩針科興後亡 衛署專家不同意屬過敏
污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進
污水廠渠工裁死於不幸 渠署內部調查倘違規會跟進
父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍
父涉性侵女兒案 事主憂父母離婚啞忍
伊院探病男子圖搶警槍
伊院探病男子圖搶警槍
哥球會：公眾參與環評非粉飾 指環署限期前已下決定 問題非時間不足
哥球會：公眾參與環評非粉飾 指環署限期前已下決定 問題非時間不足
屠龍被告稱遭水刑逼供 憂失支援無明言拒殺警
屠龍被告稱遭水刑逼供 憂失支援無明言拒殺警
袋藏6西瓜刀5車牌 開車「快閃」棄草叢
袋藏6西瓜刀5車牌 開車「快閃」棄草叢
明代百瓷 故宮館今展
明代百瓷 故宮館今展
3無申報物業1資產超限額 4公屋戶罰款判監緩刑
3無申報物業1資產超限額 4公屋戶罰款判監緩刑
總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲
總督察涉醉鬧醫院 警員指有酒味曾扯警司褲
灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區
灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區
【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡
【Emily】升中派位放榜 同學受訪談心得 聞「讀書係本分」 男生O晒嘴搶晒鏡
【Emily】牛津邀全球校友 網上投票選校監
【Emily】牛津邀全球校友 網上投票選校監
【Emily】林超英「捕獲」立竿無影
【Emily】林超英「捕獲」立竿無影
【Emily】港大經管畢業生舉牌反「猶太復國主義」
【Emily】港大經管畢業生舉牌反「猶太復國主義」
【Emily】武林盛舞嘉年華開幕 學生烈日跳「武藝操」
【Emily】武林盛舞嘉年華開幕 學生烈日跳「武藝操」
【Emily】新質生產力館開幕 展智能生產線
【Emily】新質生產力館開幕 展智能生產線