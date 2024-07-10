灣區熱搜：廣深試點車路雲一體 爭自動駕駛擴至全市

武漢自動駕駛覆蓋全市 全國最廣

目前大灣區內擁有L4級自動駕駛及商業化試營運的主要有文遠知行、小馬智行及百度旗下阿波羅的蘿蔔快跑，但均只在限定區域內行駛。要說到全國自動駕駛運行範圍最大的城市則是武漢，現時蘿蔔快跑在武漢的行駛範圍已基本覆蓋全市，包括中心城區內的繁忙地段。

阿波羅智行科技（廣州）有限公司總經理孫華全表示，自動駕駛的商業化營運範圍要從限定區域擴大到全域，與相對應的政策法規息息相關，因為牽涉不同政府部門，例如交通管理部門會比較關注行駛安全的問題；城市管理部門會關心停泊秩序等，「我們現在已經在武漢做到全市營運，下一個城市是不是廣州或其他地方，我們需要跟政府在政策法規上配合，共同推進」。

孫華全又指出，今年初工信部等5部委已提出「車路雲一體化」應用試點工作，目標是建成一批架構相同、標準統一、業務互通、安全可靠的「城市級」智慧網聯汽車應用試點項目，並選取20個城市作為首批試點，以推動智慧網聯汽車規模化產業化發展。據工信部網站本月3日公布信息，廣州和深圳均已納入首批試點城市名單。