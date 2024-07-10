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灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區

【明報專訊】近年內地多個城市先後允許自動駕駛汽車道路測試以至商業試運，大灣區城市在這方面亦不落人後，其中廣州、深圳已先後擴大自動駕駛汽車測試範圍，部分地區亦開放予自動駕駛汽車平台商業試運。發展「無人車」十分需要「智慧路」配合，其中位於廣州市黃埔區的「新基建」項目智慧交通系統，構建服務於高等級自動駕駛、交通管理、城市治理的車城聯網平台，為日後覆蓋全市乃至全大灣區的自動駕駛時代打造智能交通建設範例。

明報記者 司徒聰穎 陳子凌

該智慧交通系統項目位於黃埔區的廣州開發區內，項目由黃埔區統籌，於2020年與百度簽署戰略合作協議攜手打造，建成全國第一個城市級規模化的綜合融合感知體系，透過輔助自動駕駛，車路協同、智慧路口等交通基礎設施的投資建設，形成一個可以服務於黃埔區內自動駕駛汽車、交通管理、城市治理的智能交通運輸管理體系，創造「車路協同」的智慧交通環境。

擴測試地區商業營運 研交通數據灣區共享

早前由中華全國新聞工作者協會、香港新聞工作者聯會、澳門新聞工作者協會、廣東省新聞工作者協會聯合主辦的粵港澳媒體灣區行聯合採訪團，到訪百度Apollo Park（廣州），參觀這套智慧交通系統。科學城（廣州）數字科技集團有限公司副總經理賴國戈表示，黃埔區已改造102個智慧路口及部署2000個智能設備，透過這些高科技設備，能快速因應實際路况智能調控交通燈，大幅縮短車輛行程時間。舉例說，系統可因應人流及車流調節紅綠燈時間，能有效改善過去交通燈固定轉換時間而對行車造成不必要阻延，「我們曾在一條主要馬路連續12個路口亮綠燈通行，讓行車前所未有的順暢」。

除改善路况，智慧交通系統另一功能是通過車路協同的方式，為無人駕駛汽車提供輔助，透過感應器及信號傳遞等，做到車與車、車與路、車與交通設施的「實時交流」，這比起單靠無人駕駛汽車自身的感應，能消除更多行駛時的盲區和更有效應對突發情况。賴國戈指出，這些輔助能降低自動駕駛汽車對自身設備的投入和維護成本，降低車企門檻，當自動駕駛汽車在「智慧路」上行駛，將獲得很大的技術支持與安全保障。

出行平台可租多種車型 廣州實現4區聯網

現時，科學城（廣州）數字科技集團與百度旗下的阿波羅智行科技（廣州）公司合作，以智慧交通系統為基礎，推出全球首個服務多元出行的自動駕駛MaaS平台，開放無人駕駛出租車、無人駕駛公交車等多種自動駕駛車型，為市民提供方便的出行服務。目前，MaaS平台已在黃埔區科學城常態化營運，市民可通過蘿蔔快跑、百度地圖等App預約出行服務。在「無人車」與「智慧路」的配合下，賴國戈稱MaaS平台的安全運行天數達到1300多（約3年半）。

據廣州市2020年發布的《廣州市促進汽車產業加快發展的意見》，到2025年廣州要建成全國領先的5G車聯網標準體系和智能網聯汽車測試區。賴國戈透露，現時包括黃埔、花都、海珠及番禺4區的車路協同系統已聯網，可共享數據，汽車跨區行駛時都可使用自動駕駛網絡服務。隨着車聯網進一步擴大覆蓋，日後不單廣州全市實現車路協同，甚至可進一步跨市聯網，讓大灣區共享車路協同。

（灣區行系列完）

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