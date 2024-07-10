灣區熱搜：穗推「智慧路」輔自動駕駛 按路况調控交通燈 實時交流減盲區

明報記者 司徒聰穎 陳子凌

該智慧交通系統項目位於黃埔區的廣州開發區內，項目由黃埔區統籌，於2020年與百度簽署戰略合作協議攜手打造，建成全國第一個城市級規模化的綜合融合感知體系，透過輔助自動駕駛，車路協同、智慧路口等交通基礎設施的投資建設，形成一個可以服務於黃埔區內自動駕駛汽車、交通管理、城市治理的智能交通運輸管理體系，創造「車路協同」的智慧交通環境。

擴測試地區商業營運 研交通數據灣區共享

早前由中華全國新聞工作者協會、香港新聞工作者聯會、澳門新聞工作者協會、廣東省新聞工作者協會聯合主辦的粵港澳媒體灣區行聯合採訪團，到訪百度Apollo Park（廣州），參觀這套智慧交通系統。科學城（廣州）數字科技集團有限公司副總經理賴國戈表示，黃埔區已改造102個智慧路口及部署2000個智能設備，透過這些高科技設備，能快速因應實際路况智能調控交通燈，大幅縮短車輛行程時間。舉例說，系統可因應人流及車流調節紅綠燈時間，能有效改善過去交通燈固定轉換時間而對行車造成不必要阻延，「我們曾在一條主要馬路連續12個路口亮綠燈通行，讓行車前所未有的順暢」。

除改善路况，智慧交通系統另一功能是通過車路協同的方式，為無人駕駛汽車提供輔助，透過感應器及信號傳遞等，做到車與車、車與路、車與交通設施的「實時交流」，這比起單靠無人駕駛汽車自身的感應，能消除更多行駛時的盲區和更有效應對突發情况。賴國戈指出，這些輔助能降低自動駕駛汽車對自身設備的投入和維護成本，降低車企門檻，當自動駕駛汽車在「智慧路」上行駛，將獲得很大的技術支持與安全保障。

出行平台可租多種車型 廣州實現4區聯網

現時，科學城（廣州）數字科技集團與百度旗下的阿波羅智行科技（廣州）公司合作，以智慧交通系統為基礎，推出全球首個服務多元出行的自動駕駛MaaS平台，開放無人駕駛出租車、無人駕駛公交車等多種自動駕駛車型，為市民提供方便的出行服務。目前，MaaS平台已在黃埔區科學城常態化營運，市民可通過蘿蔔快跑、百度地圖等App預約出行服務。在「無人車」與「智慧路」的配合下，賴國戈稱MaaS平台的安全運行天數達到1300多（約3年半）。

據廣州市2020年發布的《廣州市促進汽車產業加快發展的意見》，到2025年廣州要建成全國領先的5G車聯網標準體系和智能網聯汽車測試區。賴國戈透露，現時包括黃埔、花都、海珠及番禺4區的車路協同系統已聯網，可共享數據，汽車跨區行駛時都可使用自動駕駛網絡服務。隨着車聯網進一步擴大覆蓋，日後不單廣州全市實現車路協同，甚至可進一步跨市聯網，讓大灣區共享車路協同。

（灣區行系列完）