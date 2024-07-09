【Emily】校友捐千萬 起樓梯駁旺角東站 男拔爭取15年終動工

8部門港鐵「開綠燈」 田北辰盼續「利人不損己」

男拔校友、實政圓桌立法會議員田北辰做主禮嘉賓，因為佢多年來有份幫母校奔走爭取。佢話車站同校舍只係毗鄰，中間有一個山坡，佢哋2009年提出建小路連接，由校友籌款支持，而小徑所在嘅山坡，上半屬男拔管理、下半屬港鐵範圍，校友幾經游說，港鐵終於同意開路，但條件係建築及安全等圖則要經港鐵審批。田二少話唔好睇小呢32米、60幾級嘅樓梯仔，要驚動8個部門，包括地政署、運輸署、土力處、教育局等，最後終可動工。

田二少話今次係校友出錢為學生服務，形容係「利人不損己」之舉，希望各部門今後都可抱持呢個原則，幫社會解決問題。

呢條小徑只供學校師生使用。田二少話，以往好多家長早上開車送仔，搞到車龍塞到落亞皆老街，如果建好呢條捷徑，學生搭東鐵返學就好方便，仲話𠵱家東鐵都過海，港島學生坐幾個站就返到學校，可減少塞車。