屠龍案被告解釋留隊：為拍紀錄片 貪小便宜

拍攝示威認識同案被告

穿黑西裝、戴黑框眼鏡的第四被告李家田出庭自辯稱，他於1996年出生，父母已離世，他於2017至2019年修讀浸會大學電影系高級文憑，因欠交最後一期學費而未能畢業。其代表大律師林芷瑩展示一張相片，李稱相片約於2019年6月在金鐘海富中心附近拍攝，相中手持攝影機的人是自己，由當時起會到示威現場拍攝紀錄片。同年8月5日，荃灣有黑社會斬示威者，李在現場認識黃振強及張銘裕等人，受邀加入Telegram「荃灣示威群組」，群組後來慢慢演變成屠龍小隊。

戶口剩0.56元 稱隊長常請食飯

被問到為何留在屠龍小隊，李稱「因為黃振強成日會請人食飯」，而他因忙於拍攝紀錄片，沒時間打工而「好窮」。庭上展示李的銀行戶口，存款於同年11月8及9日分別有100元及0.56元。李續稱，屠龍小隊在8月12日荃灣示威活動後開始「出名」，他相信示威者背後故事可刺激創作靈感，是他選擇留在小隊的主因。李同意自己不欲失去黃的資助而對其言聽計從，若不想參與時會以藉口推搪。

不知行山為試槍 否認攞槍

就西貢試槍一事，李稱黃曾私訊問「可唔可以陪我去一次西貢」，李認為請求「無乜大不了」遂答應，黃當時無告知行山目的是去試槍和炸彈。李稱自己沒被加入「行山討論區」群組，不清楚服裝要求及關閉GPS定位等指示。

李最終與頂替黃的張銘裕於11月16日晚一同前往西貢，到達後，張與另一伙人會合，對方約3至4人，李一律不認識。行山期間，張銘裕等人曾兩度停下，張着李「行遠啲」，李遂走遠，一段時間後被叫回，而他不知道他們做過什麼。李否認有人曾在落山途中把槍給他，亦否認曾發信息予黃問「我攞咗支槍喇幾時畀返你」。

李續稱，他於11月17日到理大暴動案現場「攞故事」，直至翌日凌晨才成功離開，沒參與隊員在荃灣大鴻輝中心餐廳的會議。被困理大時，李擔心會被捕，遂退出「滅龍群組」，4日後再加入，沒看到退出群組後的信息。

同案被告張俊富、張銘裕、嚴文謙則不自辯。代表張俊富的大律師李國輔早前稱，張俊富因在示威中受傷未癒，而向黃表示不會出席12月8日的遊行。辯方昨傳召瑪嘉烈醫院時任駐院醫生陳宇勍作供，陳曾於12月8日為張俊富看診，發現其左小腿擦傷，估計傷口在5至6日前造成，不算嚴重，張獲處方抗生素，毋須住院。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）