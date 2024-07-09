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港聞二

充氣奇蹟掀爭議 主辦致歉 原創者：難憑低質相片評價外觀

【明報專訊】有傳媒日前引述中環海濱「充氣奇蹟」原創者Joann指展品醜陋，要求停止展覽。策展人區瑞蓮昨早反駁稱對方未有要求停辦，並一度稱「從來都無出現綠色燈」。主辦單位Central Venue Management（CVM）昨晚發聲明，對展覽引發的爭議致歉，並代原創者發聲明，指她從不同媒體收到的相片質素低及不專業，難以準確評價裝置外觀。

發展局：有不同意見意料之內

Joann在聲明中確認，曾授權CVM使用概念，在港創作實體充氣裝置，但沒參與其中，有關活動免費，自己沒收報酬。她稱，主辦方受其作品啟發，毋須完全複製設計。發展局昨表示，對海濱發展有不同意見和聲音屬意料內，市民表達的意見會為政府和主辦單位提供有用參考。

有網民早前嘲諷金字塔配上綠色燈光，與警方用以遮蓋屍體的綠色帳幕相似。上周四「充氣奇蹟」傳媒預覽，區瑞蓮被問到綠色金字塔時，曾稱拍攝一刻為測試，又說顏色會不斷變化。她昨於商台節目《在晴朗的一天出發》否認曾出現綠色金字塔，「唔知點解會有呢張相，但我哋根本上係無一個綠色金字塔出現過」。展覽代表其後向商台補充，12種投射顏色中有綠色選項，區瑞蓮並非全程在場，「金字塔裝置或有可能在測試過程中短暫出現綠色」。

策展人：無綠金字塔

展覽代表：測試中或短暫出現

區稱一直與Joann以電郵溝通，「佢有少少提到可能被傳媒啲相誤導咗」；又指對方雖表達憂慮，但無要求中止展覽。區說展覽以Joann概念變實物，屬二次創作，對方理解展品會有「微調」，期望對方親身來港參觀。

政府：租約至下年尾 擬再招標

發展局表示，自2014年起以短期租約招標方式，把中環海濱活動空間租予CVM營運，2016年重新招標，翌年由CVM聯同Serious Staging Limited投得，月租98.8萬元。政府早前因疫情及鐵路工程影響，延長租期至下年12月31日，計劃在完約前約12個月批出新租約，已按程序展開重新招標的準備工作。

局方早前表示，租約條款要求承租人舉行指定日數的活動供公眾參與，每月提交報告，列明已舉辦及將舉辦的活動名稱、使用面積等。至於活動內容及場地佈置等應由承租人在符合法規後自行決定，政府不宜過度規管，讓他們有發揮創意空間。海濱事務委員會主席何文堯向本報稱認同政府做法，期望將來找到方法，既留空間給承租人，又可協助他們做得更好。

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