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港聞

港聞二

婦游早水溺斃 救生員未當值

【明報專訊】昨發生兩宗年長泳客遇溺事故，一名在黃金海岸泳灘游早水的七旬婦遇溺，送院不治；另於馬鞍山游泳池游水的八旬翁昏迷送院。康文署稱，前者意外時並非救生員當值時間，呼籲市民切勿在沒有救生員當值的泳灘游泳。

昨早7時許，警方接報一名女子於屯門黃金海岸泳灘游泳時懷疑遇溺。75歲陳婦昏迷送往屯門醫院，後證實不治，案件列送院時死亡，死因待驗屍確定。昨午近2時，警方接獲馬鞍山游泳池職員報案，指83歲男子懷疑遇溺，被救生員救起，昏迷送往威爾斯親王醫院搶救。

康文署回覆稱，黃金泳灘意外發生時並非救生員當值服務時間，女事主由在場泳客救起及協助報警。至於馬鞍山泳池個案發生於水深兩米的主池，救生員救起事主並施行心肺復蘇法及使用心臟去顫器急救送院，據悉該男泳客其後恢復脈搏。

工會：人手不足 難再加班

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，很多年長泳客習慣游早水，部分人凌晨4、5點已經落水，但救生員於早上9時才當值。胡稱有時天氣熱水溫涼，即使泳術精湛亦可能不適，建議選擇有救生員當值的地點和時間落水並結伴同行。胡提醒，如在水中不適應將面部朝天，減低暈倒溺斃風險。胡續稱，現時救生員人手不足，全港39個裝有防鯊網的公眾泳灘只有21個提供救生員，加上夏季救生員已要超時工作，難以安排延長服務時間。

相關字詞﹕遇溺

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