易通行1分鐘扣款兩次 運署：網絡不穩 已回復正常

運輸署回覆指，隧道費服務商發現特殊情况後，已立即緊急檢查及跟進，發現部分用戶在易通行手機應用程式或網頁登入戶口時出現延誤或需重新登入，及影響部分用戶接收易通行系統的通知，已於同日下午約4時回復正常，上述事件不涉及網絡攻擊，隧道費服務商會持續進行網絡及系統的維護工作。運輸署已要求隧道費服務商就事件提交報告，並會與隧道費服務商詳細研究改善工作。本報昨向運輸署查詢多少人受影響及被扣錢，署方未有交代。

運署稱昨午4時復常

讀者6時查詢 職員答更新中

該名受影響讀者表示，他昨午4時許及6時許兩次致電易通行熱線，分別獲職員告知「所有系統down機」及「冧晒、更新中」，職員建議他翌日再登入查看，故不相信系統約4時已經回復正常。他稱信用卡被扣款5元兩次，至昨晚沒收到運輸署任何通知解釋事件及處理款項。本報記者昨傍晚約5時以市民身分致電易通行24小時客戶服務熱線，職員表示目前正在更新系統，着記者暫時不要理會該些短訊，稍後再登入查看。