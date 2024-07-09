經民聯佐敦開地區辦 人代政協參與

林健鋒：解說內地涉港政策

以工商界為主的經民聯，其九龍區「地區綜合辦事處」位於佐敦，政務司長陳國基、民青局長麥美娟出席開幕儀式。陳國基致辭時表示，地區工作要「做得廣、做得深」，欣賞經民聯設立綜合辦事處，集合人代、政協、議員和商會領袖的龐大力量，利用其身分和專業服務市民。

民建聯去年設人大政協辦

梁美芬：互相參考學習

林健鋒表示，經民聯現時分別在港九新界各設一「地區綜合辦事處」，全國人代、政協及商會領袖均會參與辦事處工作及地區活動，冀凝聚資源處理市民求助。他舉例，市民在內地遺失身分證或迷路都可聯絡辦事處，辦事處亦會向市民解說內地涉港政策，包括最近提高內地訪港旅客免稅額。

民建聯去年成立「人大政協辦事處」，對於經民聯的人代政協同樣在地區設辦事處，經民聯副主席、全國人大代表梁美芬表示是「互相參考學習」，強調人代政協需要落地，不少本港政策也涉及中央層面，例如政府研究將本港垃圾運往大灣區處理等。