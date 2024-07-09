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港聞

港聞二

中一派位人數兩連升 79%獲首志願微跌

【明報專訊】今日升中派位結果出爐。今年度51,393個學生參加中學學位分配辦法，人數連續兩年上升，按年多1.8%。教育局昨公布79%學生獲派首志願中學，滿意率稍低於近數年的介乎80%至83%。津貼小學議會主席蘇炳輝表示，滿意率較預期稍低，預料學位「鬆動」之下，家長選校心態更進取。他呼籲考慮為子女到中學申請候補位（叩門）的家長，最多到3間中學叩門，避免折騰子女。

今年度51,393人參加中學派位，略少於教育局4月時推算的51,500人。翻查資料，參加中學派位人數連續兩年增加，2022年有49,448人，去年有50,508人，至今兩年間升幅約3.9%。在近10年內，最高峰是2020年有54,112人參加派位。

教育局稱今年度79%學生自行分配學位及統一派位階段獲首志願中學取錄，遜於2021年的81%、2022年的83%，以及去年的80%。至於首三志願，今年度滿意率達91%，維持去年水平（見表）。

津小議會蘇炳輝稱學位鬆動

料家長選校進取 影響滿意率

津貼小學議會主席蘇炳輝昨向本報說，原本預期升中派位滿意率「再好一點」，分析因為各區中學的學位均比較「鬆動」，加上家長或更進取選校，影響最終滿意率。

叩門位減 籲家長平常心

今學年（2023/24）學年起，中學部分重讀名額「專位專用」，中一每班最多使用1個重讀生名額，取錄叩門學生等，措施將試行3年。蘇炳輝說，每間中學叩門位減少，直接影響叩門生取錄機會，他呼籲家長以平常心面對派位結果，建議「派得比較後」才去叩門，最多到3間中學申請，避免折騰子女。他又說受歡迎的中學競爭必定激烈，較弱勢的學生可考慮校風好的中學，提醒家長先了解中學校情。

按政府推算數字，適齡入讀中學的12歲人口，將由今年6.83萬人跌至2029年5.43萬。蘇炳輝表示，今年度中學「未到最艱難時刻」，期望當局推出穩定教育生態的措施。

相關字詞﹕叩門 叩門位 蘇炳輝 升中派位

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