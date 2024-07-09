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港聞

港聞二

林卓廷泄廉署受查人罪脫 律政司獲准上訴

【明報專訊】立法會前議員林卓廷涉2019至2020年於記者會披露7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，曾在裁判法院被裁定3項「披露受調查人身分」罪成，判囚4個月。高院今年初裁定林上訴得直，律政司不服裁決申終極上訴。終審法院昨開庭處理申請，3名常任法官聽罷雙方陳辭，認為律政司提出的法律理據具爭議之處，批准其上訴許可，將上訴正審排期至明年2月12日。

辯：揭身分僅涉公職行為失當罪

答辯人林卓廷目前因初選案罪成而還押，昨由懲教人員解押下到終院應訊。律政司副刑事檢控專員譚耀豪陳辭稱，廉政公署調查期間會接觸不同類別人士，包括證人及認識疑犯者，故須保密受調查人身分，以確保廉署調查的效率。代表林卓廷的大律師沈士文則表示，林知道游乃強同時因「公職人員行為失當」及「賄賂」罪而受廉署調查，但林僅披露游涉公職人員行為失當，因為該罪不屬於《防止賄賂條例》下「披露受調查人身分」所適用的第II部所訂罪行。

官：禁披露條例 如何詮釋具爭議

沈又指出，該條例內容清晰，立法者過去對相關條例及條款的修訂均一直在收窄其覆蓋範圍，如在1996年修訂為禁止被披露身分的人須是受第II部所訂罪行調查的人，立法背後的動機是貪污罪行一般難以被調查，沈邀請常任法官翻看修訂前後的條文內容，以觀察立法原意。最終3名常任法官就有關如何詮釋該條例下被禁止的披露情况的法律論點，向律政司批出上訴許可。

【案件編號：FAMC 9/24】

（反修例風暴）

相關字詞﹕公職人員行為失當 終審法院 披露受調查人員身分 廉政公署 林卓廷 游乃強 721事件 反修例事件

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