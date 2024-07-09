林卓廷泄廉署受查人罪脫 律政司獲准上訴

辯：揭身分僅涉公職行為失當罪

答辯人林卓廷目前因初選案罪成而還押，昨由懲教人員解押下到終院應訊。律政司副刑事檢控專員譚耀豪陳辭稱，廉政公署調查期間會接觸不同類別人士，包括證人及認識疑犯者，故須保密受調查人身分，以確保廉署調查的效率。代表林卓廷的大律師沈士文則表示，林知道游乃強同時因「公職人員行為失當」及「賄賂」罪而受廉署調查，但林僅披露游涉公職人員行為失當，因為該罪不屬於《防止賄賂條例》下「披露受調查人身分」所適用的第II部所訂罪行。

官：禁披露條例 如何詮釋具爭議

沈又指出，該條例內容清晰，立法者過去對相關條例及條款的修訂均一直在收窄其覆蓋範圍，如在1996年修訂為禁止被披露身分的人須是受第II部所訂罪行調查的人，立法背後的動機是貪污罪行一般難以被調查，沈邀請常任法官翻看修訂前後的條文內容，以觀察立法原意。最終3名常任法官就有關如何詮釋該條例下被禁止的披露情况的法律論點，向律政司批出上訴許可。

【案件編號：FAMC 9/24】

（反修例風暴）