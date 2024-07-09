涉3年八狎親女 父否認亂倫強姦

控：女啞忍10多年 成年才揭發

六旬被告化名K.K.W，否認一項企圖亂倫、一項亂倫、兩項強姦、3項向兒童作出嚴重猥褻行為及3項非禮罪。審訊設有陪審團，由7名男陪審員組成。

控方開案陳辭指出，事主X與被告為父女關係。2010年某天，被告與X在家玩耍時，他突然背起X並將她帶入睡房，除去X的內褲後，試圖與X性交不果，其後改以陽具摩擦X的下體。同年另一天，被告與X在家看電視時摸X下體，強迫X與他口交；幾天後被告有一次闖入X的睡房，並在X不情願下強姦X。2013年某天，X放學回家後，被告突然揭起X的校裙及除去內褲強姦她。

控方續稱，首次強姦X時，被告見X痛苦，曾叫她忍耐一陣，好快無事，結果X忍受被告的性侵達10多年，至2021年才向母親揭發事件。被告被妻子質問對X做了什麼事，稱「我做咗啲對唔住佢嘅事」。

2021年2月19日，被告遭警方拘捕，警誡下承認曾觸摸X的身體，但否認強姦X，惟事後被告在錄影會面時供出他於2013年時先後4次性侵X，包括在X面前自瀆、讓X為他口交、摸X胸部及與X性交，過程維持約1分鐘。

【案件編號：HCCC 48/23】