譚得志讀《懺悔錄》 官籲用毅力做好事

稱行為如一般參選者 官質疑主動犯罪

辯方大律師梁寶琳稱，現年52歲的譚得志先後在港大和中大畢業，其中取得兩個碩士學位，他擔任電台主持約20年，過往有兩次定罪紀錄；譚在本案無份發起計劃，他只是報名參選，出席論壇和街站，簽署「墨落無悔」聲明及共同綱領等。雖然控方形容譚是態度強硬的反對派，但梁重申，譚的發言只是普通參選人之舉，譚於疫情期間呼籲市民投票，亦派發口罩。

對於梁寶琳要求法庭參考《中華人民共和國刑法》釋義及實用指南，法官陳仲衡問，譚得志主動參選應否歸類為「積極參加者」；法官李運騰又稱，譚看來屬主動參加犯罪集團，且多次參與犯罪活動的「積極參加者」。梁承認譚在無人邀請下主動參選，但反對他屬積極參與，指初選公開讓人參加。

另案判囚40月 望減刑20月

在李官關注下，梁確認譚得志早前就發表煽動文字等11罪成被判囚40個月，案件上訴至終院。梁指出，譚就該案刑滿，而且本案認罪有悔意，望法庭考慮總刑期扣除至少20個月。梁續稱，信奉基督教的譚得志正在閱讀奧古斯丁著作《懺悔錄》，反映悔意和毅力；陳官回應稱自己曾嘗試讀完整本書，李官則自言只看完首章，未能繼續讀下去，又籲譚有毅力地做好事。

（初選案）