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辯：胡志偉沒倡攬炒 量刑應較輕 張炳良3前高官求情 稱曾加入政府獲信任

【明報專訊】「35+」初選案45人罪成，參選九龍東的被告昨繼續求情。辯方表示，民主黨前主席胡志偉沒有提倡「攬炒」和無差別否決財案，即使歸入顛覆國家政權罪的「積極參加者」級別，也應判較低刑期。庭上透露，胡志偉獲前高官張炳良、邱誠武和羅致光撰寫求情信，指胡志偉為人溫和理性，備受各界尊重。案件明續，將由九龍西參選人等展開求情，料需3天。

明報記者

昨於庭上胡志偉看來精神不俗，民協前主席施德來散庭時向親友點頭，人民力量前副主席譚得志揮手說「I love you all」（我愛你們）。辯方提議法庭將胡志偉和施德來列入「積極參加者」，譚得志列為刑責最輕的「其他參加者」（見表及另稿）。

稱從政多年求雙贏 否決財案有保留

辯方大律師郭子丰求情指出，胡志偉從政30多年，不但致力為市民爭取福祉，亦想尋求「雙贏」局面，不認同「攬炒」。郭形容胡志偉立場溫和，不是故意危害國安的激進政客，無證據顯示他組織初選計劃，他僅支持和參加初選。郭提到，法庭已裁定胡早期不支持無差別否決財案，正如他在選舉論壇反問：「起醫院、起學校都要反對咩？」顯然對無差別否決財案有保留。

郭子丰又表示，前運房局長張炳良、前運房局副局長邱誠武，以及勞福局前局長羅致光均為胡志偉撰寫求情信，他們在信中一致形容胡志偉溫和理性，就算不認同政府政策，仍是務實的人。郭又稱，胡對社區的付出屢獲認可，例如2006年獲頒發榮譽勳章，亦曾獲委任加入中央政策組，是政府眼中可靠、負責任的人。

真誠相信合法 現知違法

胡志偉親撰求情信說，民主黨成員不會激進行事，因根據黨綱，就算該黨的立法會議員決定否決財案，黨員可以召開會員大會推翻決定。郭子丰表示，涉案謀劃本身已難實現，黨綱是另一個難關，而胡志偉和其黨員從未直接承諾「攬炒」和無差別否決財案，僅說運用基本法權力達到「五大訴求」。郭子丰稱，胡志偉只是真誠相信使用憲制權力否決是合法，現知悉是非法手段。

對於胡志偉有七一遊行案和六四集結案的案底，郭子丰冀法庭考慮案發時間相近，可與初選案部分刑期同期執行。法官陳慶偉質疑，胡志偉擁有良好品格，已是過往案件的求情因素，郭承認法庭量刑沒有「雙重折扣」。法官陳仲衡表示，張炳良在上一宗案件已為胡寫求情信，郭指出今次求情信內容不同。

修例後難再當社工

施德來稱仍裝備自己

施德來同樣出身傳統泛民，其代表大律師黃廷光求情表示，施德來完成學士課程後成為社工，2016年當上民協主席及黃大仙區議員，現已退出民協。黃稱，因應上周通過修例限制違反國安者任職社工，施德來計劃修讀心理學課程裝備自己；施過往服務社會及有真誠悔意，希望法庭量刑顧及其良好品格。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

（初選案）

相關字詞﹕施德來 胡志偉 串謀顛覆國家政權罪 35+初選 港區國安法

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