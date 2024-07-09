市局去年再蝕39億 稱樓市周期問題

觀塘項目改善條款 指發展商反應正面

市建局自2001年成立後，在最初3個財政年度曾錄得連續3年虧損。市建局上年度實際營運虧損8.3億元，連同31億元減值撥備，錄得淨虧損約39億元。市建局主席周松崗稱，主要由於去年上半年唯一批出的土瓜灣盛德街及馬頭涌道公務員建屋合作社項目「高買低賣」，錄得近15億元虧損。

周松崗續稱，未來兩年是收購年，有5個項目進入收購程序，包括衙前圍道、明倫街/馬頭角道（五街）、毗鄰土瓜灣道/馬頭角道工業樓宇、靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社，以及皇后大道西/桂香街，收購開支300億元，連同其他項目建築成本開支達643億元，惟現金儲備僅約180億元，不足應付。但他指持續「見紅」是周期問題而非結構問題，有信心樓市好轉時財政會改善，並會確保財政可應付已開展項目。

現儲備180億 今明年開支643億

市建局將分階段發債及籌組銀團借貸，市建局行政總監韋志成稱，由於發債貨幣為港元，故主要接觸對港元有興趣的澳門及新加坡投資者，早前市建局已赴澳門介紹，今日亦赴新加坡推介市建局及重新招標的觀塘項目，並預計毋須借盡上限250億元。

市建局計劃為3個項目招標，為啟德道/沙浦道、山東街/地士道及觀塘第4和5發展區項目。其中觀塘項目去年初流標，料今年底或明年初重新招標。被問到會否擔心再流標，韋志成稱已採取多項優化措施，包括新的浮動規劃參數、容許發展商分期付款或較靈活支付方式、改變過去發展商要符合資金或經驗要求，以及容許合組財團方式參與入標等。他形容本地發展商反應正面，料有發展商入標。

倘水質改善 花墟水景可改

因應政府調整強拍門檻，市建局擬降低「聯售服務」的申請門檻，由現須不少於50%不分割份數業權的業主申請，降低至40%。另收到聯售申請時，局方會探討可否把毗鄰地段納入聯售，提升重建潛力。

本報上月報道，市建局油麻地旺角重建，在界限街至彌敦道已掩蓋多年河道擬改建「城市水道」，惟考慮親水活動對水質要求等因素，決定以水景代替。韋志成昨回應本報提問，指當年規劃階段未有詳細設計，但過去數年經評估及研究發現河道水質不適合親水活動，日後若水質改善可再處理。