六成公屋戶擬加租最多250元 整體加租一成 延明年1月生效

倡富戶不獲寬免 10月起加租

房委會資助房屋小組將於本月19日開會審議檢討結果及加租建議。身兼房委會主席的房屋局長何永賢昨出席「建築及房地產科技聯盟」啟動禮後表示，有關寬免是一次過安排，惟公屋富戶不獲寬免，而調整後每戶每月平均只多付230元，相信大部分公屋居民可負擔得來。她又稱，13%公屋租戶為綜援戶，租金由政府繳付，毋須擔心租金升幅。

何永賢：10%封頂機制 暫無意改

被問到如有政黨提出免租半個月會否接受建議，何永賢說，免租一個月涉款達約21億元，現時寬免3個月租金加幅，涉約5.7億元，形容有關數目不小。她重申公屋租金可加可減機制當年設計已考慮很多不同因素，現在有10%「封頂」，暫時來看都是恰當，暫沒打算改變機制。

指收入16年倍升 租金累加87%

政府就租金檢討向立法會房屋事務委員會提交文件，交代有關結果及寬免措施建議，房屋事務委員會下周一將開會討論。文件指出，租戶每月租金上調金額介乎49至572元，22%租戶每月加租201至250元，21%加151至200元，12%加351至572元。

文件解釋租金上調有考慮多項因素，包括租戶家庭收入增幅較租金增幅高，2007至2023年家庭收入累計增131%，但公屋租金連今次檢討累計只增87%；公屋平均租金與租戶平均家庭收入比例，由2007年的9.97%逐漸降至今次檢討上調租金後的9.7%；當局亦向約2.2萬租戶提供寬減25%或50%的租金援助計劃。當公屋租金上調10%後，房委會租住房屋運作帳目於2024/25年度仍有約1600萬元赤字；2025/26年度預計有1.85億元運作盈餘。

立法會議員梁文廣對加租表示接受和尊重機制，但重申要檢討機制，有優化空間，尤其現時最低工資一年一檢，代表每年必會對基礎收入造成上升壓力，故認為有需要為最低工資與公屋租金關係作出政策研究及數據分析，令未來公屋租金檢討能更符基層居民實際情况。

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒稱，理解是次租金調整，是過去兩年公屋居民收入改善，因而得出有關加幅水平；約六成租戶加租少於250元，他認為情况尚算合理。他指延遲加租算是減輕居民負擔，會在房屋事務委員會會議再跟進加租對居民生活影響。