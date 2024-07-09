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川基地觀熊貓 李家超：爭取國慶前送抵港

【明報專訊】相隔17年，中央政府將再向香港送贈一對大熊貓，料可於3個月內敲定細節並運抵香港。特首李家超前日率團到四川商討大熊貓赴港安排，一行人昨早冒雨到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，並探訪將贈港的一對大熊貓。對於一對大熊貓會否於國慶前送抵香港，李家超在觀賞熊貓後表示「一定爭取」。李今日將會見記者，講解大熊貓來港的準備工作。

位於四川、大地震後由香港援建的中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，昨專門劃出雙楠園，安排李家超與夫人林麗嬋等人觀賞3隻大熊貓「娥眉」、「巢天驕」及「頓頓」，牠們於2020年在中國大熊貓保護研究中心卧龍神樹坪基地出生。昨早雨勢頗大，園內各熊貓一度躲進室內避雨。飼養員將竹子、胡蘿蔔等食物放在室外仿石洞等「最佳觀賞位」，待李家超等人走近，再呼喚大熊貓現身。

讚熊貓「有強壯有優雅」

信港人見抵港「又激動又親切」

訪問團一行人撐着雨傘，在圍欄前駐足觀賞大熊貓大快朵頤。李家超表示，基地內的大熊貓非常吸引，「有男有女，體態有強壯的，有優雅的」，形容牠們吃東西時「動態多，好像很享受」，相信待香港市民看到新一對抵港大熊貓時，必定與他一樣「又激動又親切」。

基地另安排李家超夫婦一同製作熊貓飼料。李家超在參觀期間亦與國家林草局副局長李雲卿及熊貓中心副主任路永斌會面，了解大熊貓的護理、飼養、保育工作，以及研究領域的最新進展。李家超其後在facebook發帖稱，雙方在會上商討大熊貓赴港安排細節，並了解關於大熊貓保育及討論川港兩地在保育上的進一步合作。

有內地人稱送抵港後增遊港慾

有稱港特色不在熊貓

昨在大熊貓基地，有內地居民稱，倘香港再迎來一對大熊貓，將提高他們赴港旅遊的意欲。四川居民魏女士說，此前兩次到香港旅遊，但沒有到海洋公園觀賞熊貓，盼未來能偕熱愛熊貓的孫子赴港，一睹第三對抵港大熊貓的風采。來自江蘇的雷先生稱暫沒計劃赴港旅遊，認為香港的特色不在熊貓，「香港是東方之珠，還有維多利亞港，（這些）才是吸引的地方」。

李家超昨亦到訪香港有份援建的四川香港馬會奧林匹克運動學校，與學生交流；至晚上再與四川省委書記王曉暉會面，並出席四川省所設的交流聚餐。李家超今晚結束訪川行程返港。

明報記者 葉希雯 成都報道

相關字詞﹕李家超 中國大熊貓保護研究中心都江堰基地 大熊貓

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