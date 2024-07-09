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港聞一

暫不就AI侵權修例 政府否認為創科「輕手」

【明報專訊】政府就人工智能（AI）生成作品的版權問題展開公眾諮詢，不過當局認為現階段沒有理據及需要就有關侵權問題修例。諮詢文件表示，《版權條例》現時可保障「電腦產生」作品的條款，足以涵蓋AI生成作品；同時建議維持現行侵權條文，以免加入額外元素而影響法律適用範圍和引起不確定因素。商經局發言人否認因推動創科發展而「輕手」，強調AI作品同受《條例》規管，只是毋須訂立新罪行。

稱現版權例已夠保障

諮詢文件列出，《條例》下文藝作品包括由「電腦產生」的作品，版權擁有人屬於「作出創作該作品所需安排的人」，該人也要符合付出獨立技能、勞力、判斷力的「原創性要求」。非文藝作品沒有「電腦產生」條文，但政府認為，電腦創作的非文藝作品一樣受保護。至於AI模型開發者或系統操作員會否被視為版權擁有人，政府認為取決於不同情况，例如系統合約有否訂明版權擁有權、有否授予用家版權等。

稱侵權責任一刀切不公 或礙AI發展

就AI生成作品侵權的法律責任，諮詢文件表示現行法例足以針對問題，維持條文不變是較審慎做法。政府表示侵權問題一向按個案判斷，一刀切規定由AI系統擁有人或使用者承擔侵權責任，既不公平，亦可能窒礙AI發展。文件舉例，若涉及未經准許複製版權作品，便要視乎使用者有否下達相關指令，否則應由AI系統擁有人承擔責任。

儘管當局認為暫無修例需要，諮詢方向亦包括需否改善或闡明《條例》以處理AI侵權問題等，而深偽技術（deepfake）及AI系統透明度，當局認為並非純粹與版權有關，但理解對生成式AI的影響至關重要，故包含在諮詢範圍內。

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